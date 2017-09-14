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14 Eylül 2017 07:40

Aralarında hamilelerinde bulunduğu 30 kişi fuhuş operasyonunda gözaltına alındı

Bursa’da gerçekleşen fuhuş operasyonunda 30 kişi gözaltına alındı.

Aralarında hamilelerinde bulunduğu 30 kişi fuhuş operasyonunda gözaltına alındı

14 Eylül 2017 07:40


Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, yol kenarlarında ve caddelerde, otomobilleri durdurarak fuhuş pazarlığı yapan kadınlar ve travestilere yönelik operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda polis, fuhuş yaptığı gerekçesiyle 22 kadını, 8 travestiyi ve onlarla birlikte oldukları iddia edilen 2 erkeği gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüphelilere, Kabahatler Kanunu uyarınca 227’şer lira para cezası uygulandı. 22 kadının yapılan muayenesinde aralarında hamile kadınlarında olduğu ve bu halde fuhuş yaptıkları ortaya çıktı. Bu kadınların, anlaştıkları erkeklerle boş arazilerde veya araçların içinde birlikte oldukları kaydedildi. Kadınlar para cezasının ardından serbest bırakıldı.


Trafik ekipleri fuhuş için gelen araçlara ceza yağdırdı


Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleriyle koordineli olarak fuhuş operasyonuna katılan Trafik Şube ekipleri, yol kenarında bekleyen hayat kadınlarıyla anlaşarak arabalarına bindirmek isteyen sürücüleri denetledi. Denetleme sonucu 30 araca toplam 2 bin lira civarı ceza kesildi. Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerine, Yunus ekipleri, Trafik Şube ekipleri ve Asayiş ekipleri de fuhuş operasyonunda destek verdi.




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