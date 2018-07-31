‘Arap Hamamı’ küllerinden doğuyor

Tarihî hamamın restore edildikten sonra kültür merkezi olarak kullanılacağı bildirildi.

17 ilçenin tamamında tarihî eserleri ayağa kaldırarak turizme kazandıran Büyükşehir Belediyesi, Gemlik’in Küçük Kumla beldesinde bulunan ve yapılış tarihi bilinmeyen Arap Hamamı’na da el attı. Tamamlanma aşamasına gelen çalışmaların ardından, eşsiz mimarî özellikleri bulunan tarihi hamamın kültür merkezi olarak kullanılacağı açıklandı.

Büyükşehir Belediyesi’nin Arap Hamamı’nda gerçekleştirdiği çalışmalar çerçevesinde evvela tarihî yapının yenileme işlemleri için Türkiye Anıtlar Kurulu’ndan onay alındı. Daha sonra Büyükşehir Belediyesi, hamamın ayağa kaldırılması yönünde yenileme projesi hazırladı. 3 bin 700 metrekare alana sahip tarihi yapının etrafında bulunan ve mülkiyeti Gemlik Belediyesi’ne ait olan iki katlı bina ile özel mülkiyet bir binanın yıkımı gerçekleştirildi. Kaba tadilatı tamamlanan ve ince işçiliklerine geçilen hamamın yenilenen yüzüyle kültür merkezi olarak hizmet vermeye devam edeceği belirtildi.