Araştırma şirketi seçimin sonucunu 21 Haziran’da tahmin etti

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimlerini en yakın tahmin eden Betimar Araştırma, 18-21 Haziran tarihlerinde tüm Türkiye’ de 3 bin örneklemle yaptığı çalışmada Recep Tayyip Erdoğan’ın yüzde 52,23, Muharrem İnce’nin yüzde 31,47, Meral Akşener’in yüzde 7,30, Selahattin Demirtaş’ın yüzde 7,43, Temel Karamollaoğlu’nun yüzde 1,25, Doğu Perinçek‘in yüzde 0,33’lük oy alabileceğini belirten Betimar Araştırma Genel Müdürü Gürkan Duman, 22 haziran 2018 tarihinde sonuçları kamuoyu, sosyal medya organları ile paylaşmış ve sandık sonuçları ile karşılaştırıldığında betimar araştırma olarak en yakını tahmini öngören firma olduğunu belirtti.

24 Haziran Milletvekili Seçimlerini de değerlendiren Gürkan Duman, yaptıkları araştırmayı sandık sonucu ile karşılaştırdıklarında Cumhur İttifakı’nı ankette yüzde 52,46 (sandık sonucu yüzde 53,65), Millet İttifakı’nı anket yüzde 35,94 (sandık sonucu yüzde 33,64) HDP’nin anket sonucu yüzde 10,72 (sandık sonucu yüzde 11,69) olarak çok yakın oranlarda tespit ettiklerini belirtti. Seçimin kaderini ise son bir haftadaki seçmen davranışlarının etkili olduğunu, özellikle son haftaya kadar Cumhuriyet Halk Partili seçmeninin yüzde 4 civarında oy ile İyi Partiyi desteklerken son haftada desteğini tamamen çekmesi yüzde 4 oranın yüzde 0,08 kadar düşmesi ve bu oyların HDP’ye geçtiğini dile getiren, Duman ayrıca CHP’nin yüzde 4’lük seçmenin HDP’nin baraj sıkıntısı çekmemesi için desteklemesine tepki olarak AK Parti içindeki yüzde 6’lık milliyetçi seçmenin MHP’ye geçişinin seçimin sonucunda rol oynadığının altını çizdi.