Arda Türkmen zeytin festivaline konuk oldu

Uluslararası Gemlik Zeytini Festivali etkinlikleri kapsamında Aşçı ve program yapımcısı Arda Türkmen Gemlik’e geldi.

81 ilden gelen genç temsilcilerinde yer aldığı etkinlikte çocuklara zeytinin ve zeytinyağının özendirilmesi gerektiğini ifade eden Arda Türkmen, özellikle Gemlik zeytininin ve zeytinyağının her sofrada tüketilmesi gerektiğini belirterek davetlilere önemli bilgiler verdi. Türkmen, “Zeytinyağı biraz damak zevki, biraz teknik bilgi gerektirir. Damak zevki kısmı, damağınızda ve genzinizde bıraktığı hisle alakalıdır. Bazıları biraz kekremsi, sert, koyu, parlak, saydam ve genizi az yakanını sever. Ancak asıl bilgiyi ürün üzerindeki teknik bilgiler verir. Her zeytinyağı şişesinde mutlaka yağdaki asit oranı belirtilmiştir. Yağı seçerken 0,8’in altındaki asidite olanlar harikadır. 0,5 bulursanız kaçırmayın, 0,3 bulursanız kesin birkaç litre alın. Zeytinin toplandıktan hemen sonra sıkımhanelere götürülüp sıkılması gerekir. Bekletilirse, üst üste istiflenirse yağı kaçar, kalitesi düşer. Bu yüzden alırken, şişenin üzerine bakın. Toplanma yeri ve sıkım tesisi aynı ilde olanları seçin” dedi.

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası eski Başkanı Kemal Akıt’a ait zeytinlikte düzenlenen programda davetlilere sucuk ekmek ve ayran ikram edildi.