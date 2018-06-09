Arı ölümlerinin sebebi yanlış ilaçlama

Sağlam, mücadele yöntemlerinde insan sağlığını etkilemeyecek biyolojik mücadele yöntemlerinin kullanılması gerektiğini vurguladı.

BVHO Başkanı Sinan Sağlam, haşerelerle mücadelenin yoğunlaştığı döneme girilmesi nedeniyle yaptığı açıklamada, mücadele yöntemleri, mücadele yapan kişilerin eğitimi, mücadelede kullanılan ilaçların insan sağlığına etkileri konusunda uyarılarda bulundu. Başkan Sağlam, sinek, böcek ve fare başta olmak üzere çok sayıdaki zararlı ile genelde kimyasal yöntemlerle mücadele yapıldığına dikkat çekerek, “Zararlıları tamamen yok etmeyi hedefleyen bu yöntemin, insan sağlığına olumsuz etkileri var. Ayrıca doğal dengenin bozulması açısından bir dizi risk var. Artık bu yöntemleri terk ederek, biyolojik mücadele yöntemine geçmemiz gerekiyor” dedi.

"İlaçlama yaparak tüm canlıları öldürüyoruz"

Doğal mücadele yönteminin zararlı canlıyı insanların yaşam alanlarından uzak tutmayı amaçladığını ifade eden Sinan Sağlam, kimyasal mücadelede kullanılan ilaçların sadece zararlıları değil, diğer yararlı canlıları da öldürdüğüne dikkat çekti. Kimyasalların, doğal dengeyi bozduğunu, kanser başta olmak üzere yol açtığı çeşitli hastalıklar nedeniyle insan sağlığını olumsuz etkilediğini vurgulayan Sağlam, şunları söyledi: “Her yıl aynı şeyleri tekrarlamaktan bıktık. Kamyonetin arkasına takılan motorla havaya ilaç püskürtmek, bize yakışmıyor. Haşerelerle mücadelede kimyasal yöntemler insan sağlığına da zarar veriyor. Avrupa ülkelerinin çoğunda insan sağlığına zarar verdiği için kimyasal ilaçların kullanımına son verildi. Haşerelere mücadelede bilinen ve etkili olan birçok biyolojik yöntem var. Bu yöntemlerle, doğadaki zararlılar, başka canlılar aracılığı ile etkisiz hale getiriliyor. Böylece doğal denge korunuyor. İlaçlama yapınca haşereler değil diğer canlılar da ölüyor. Bu da doğal dengeyi bozuyor.”

"Yanlış ilaçlama arıları öldürdü"

Sinan Sağlam, kimyasal ilaçlama yapacak kişilerin eğitimli olmasının da büyük önem taşıdığını söyledi. Özellikle biyosidal ilaç uygulamalarının çok dikkatli ve uzman klişelerle yapılması gerektiğini kaydeden Başkan Sağlam, “Bilinçsiz, kontrolsüz ve ilkel yöntemlerle yapılan ilaçlamaları insan sağlığının yanı sıra bitki, hayvan ve yeraltı sularını da zehirleyerek büyük risk oluşturuyor. Geçen hafta İnegöl’de bahçesini ilaçlayan bir çiftçimiz binlerce arının ölümüne neden oldu. Bu ve benzeri örnekleri çoğaltabiliriz” dedi. Sinan Sağlam, gelişmiş ülkelerde yasaklanan 100’ün üzerinde ilacın Türkiye’de hala kullanılmasının endişe verici olduğunu da sözlerine ekledi.