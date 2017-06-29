Arılar hastanelik etti

Edinilen bilgiye göre, Maden mahallesinde ikamet eden 34 yaşındaki Birkay Erkin ile 77 yaşındaki Nigar Delikanlı, yeni aldıkları yavru arıları kovanlara yerleştirmeye çalıştılar. Bir anda onlarca arının saldırısına uğrayan Erkin arıların sokması üzerine şoka girerken, Delikanlı ise kalp çarpıntısı yaşamaya başladı.

Akrabalarının haber vermesi üzerine ilk müdahaleleri mahalleye gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekibi tarafından yapılan Erkin ve Delikanlı, İnegöl Devlet Hastanesinde tedavi altına alındılar.