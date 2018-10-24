Arılar peteğe "Allah" yazdı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde arıların Allah lafzını yazdığı petek görenleri hayrete düşürdü.

İnegöl ilçesinde 20 yıldır arıcılıkla uğraşan Şemsettin Kahyaoğlu, sağım yapmak için kovanı açtığında karşılaştığı manzarayla hayretler içerisinde kaldı. Kahyaoğlu, açtığı petekte arılar tarafından Allah lafzının yazıldığını gördü. Petekte Allah yazdığını görenler hayran kalıp peteğin resmini çekmek için bir biriyle yarışıyor. Üzerinde Allah yazılı petek dükkana alışveriş yapmak için gelen müşterilerin büyük ilgisini çekiyor. Bazı müşteriler peteği satın almak isterken, bazıları ise peteğin bol bol resmini çekiyor.

20 yıldır aracılık yaptığını, ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını ifade eden Şemsettin Kahyaoğlu, "Bu sene arıları açtığımızda hayretler içerisinde kaldık. Hiç müdahalesiz bir şekilde net olarak Allah'ın yazılı. 20 senelik arıcılık hayatımda ilk kez böyle bir durumla karşılaşıyorum. Çok hoşumuza gitti. Gelen arkadaşlar merak ediyor, bakıyorlar. Peteği satmayı şimdilik düşünmüyorum. Dükkanın en güzel köşesinde saklayabildiğimiz kadar saklamaya devam edeceğim" dedi.