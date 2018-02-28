Arjantinli firmalardan Bursa iş dünyasına yakın markaj

Türkiye’ye 11 bin kilometrelik mesafedeki Sao Paulo’daki temaslarının ardından Arjantin’in başkenti Buenos Aires’e geçen Bursa iş dünyası temsilcileri, Latin Amerikalı firmalardan ilgi gördü.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) liderliğinde yaklaşık 80 kişilik heyetle Brezilya’nın Sao Paulo kentinde ikili iş görüşmeleri ve kurum ziyaretleri gerçekleştiren BTSO üyeleri, buradaki temaslarının ardından rotayı Arjantin’e çevirdi. Başkent Buenos Aires’te ilk olarak Arjantin Ticaret ve Hizmetler Odası’nı ziyaret eden BTSO üyeleri, Odanın İhracat ve İthalat Komisyonu Başkanı Ignacio dos Reis ve kurum yöneticileri tarafından ağırlandı. BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Şükrü Çekmişoğlu ve Komite Üyesi Yusuf Ertan’ın da katıldığı ziyarette konuşan Ignacio dos Reis, Arjantin’de ticareti artırmaya dönük yeni politikaların geliştirildiğini belirterek, dış ticarette yeni bir atılıma hazırlandıklarını ifade etti. Bursa ekonomisinin güçlü bir potansiyel taşıdığını vurgulayan dos Reis, BTSO ile işbirliği içerisinde iki ülke arasında yeni işbirliklerine imza atmayı arzu ettiklerini vurguladı.

BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Şükrü Çekmişoğlu, Bursa’nın 2017 yılında 14 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiğini, İstanbul’un ardından Türkiye’nin ikinci büyük ihracatçı şehri olduğunu söyledi. Oda olarak üyelerinin dış ticaret potansiyelini artırmak istediklerini ve 2023 yılında 75 milyar dolarlık ihracat hedeflediklerini dile getiren Çekmişoğlu, “Bu kapsamda Arjantin’e de geniş kapsamlı ilk organizasyonumuzu gerçekleştirdik. Bursa iş dünyası olarak Güney Amerika pazarında da etkin bir rol oynamak istiyoruz. 2017 yılında Bursa’dan Arjantin’e ihracatımız 28,5 milyon dolar iken, ithalatımız da 15 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Bizler bu rakamları yeni ve güçlü ticaret bağlantıları ile çok daha yüksek seviyelere taşımak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

BTSO heyetinin Arjantin’deki ikinci gün programında ise ikili iş görüşmeleri yapıldı. Ağırlıklı olarak raylı sistemler, makine, uzay, havacılık ve savunma sektöründe faaliyet gösteren firmalarla yapılan görüşmelere Arjantinli firmalar yoğun ilgi gösterdi.

Arjantin firması BK Grup Ticaret Müdürü Mariano Moster, gümrük işlemleri gerçekleştiren bir şirketlerinin bulunduğunu belirtti. BTSO tarafından organize edilen ikili iş görüşmelerini Türkiye’den gelen firmalarla yeni ticari ilişkiler kurmak için önemli bir fırsat olarak gördüklerini ifade eden Moster, “Arjantin’de hükümet, aldığı kararlarla ticaretin önündeki birçok engeli yavaş yavaş ortadan kaldırıyor. Buradaki görüşmeler de iki ülke ticareti için çok önemli fırsatlar sunacak. Bursa’da otomotiv, yedek parça ve makine sektörünün güçlü olduğunu biliyoruz. Arjantin’in de bu tür firmalara ihtiyacı var. Arjantin ile Bursa arasındaki mesafenin azaldığını düşünüyorum” diye konuştu.

Arjantin’de Havacılık Odası Sekreteri Roberto Luis Hodes Gerente de ikili iş görüşmelerini hem kendi firması hem de havacılık sektöründe faaliyet gösteren firmalar için yaptığını söyledi. Bursa firmalarıyla verimli bir çalışma imkanının bulunduğunu gözlemlediğini ifade eden Gerente, “Yaptığımız görüşmeler, oda üyelerimizle Bursa firmalarının ticari yakınlığını da artıracak. Bu organizasyon için BTSO’ya çok teşekkür ederiz. Bir sonraki Avrupa seyahatimde Bursa’yı da mutlaka ziyaret edeceğim” dedi.