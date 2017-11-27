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27 Kasım 2017 17:20

Arkadaşını av tüfeğiyle yaraladı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, arkadaşı tarafından av tüfeğiyle vurulan kişi ağır yaralandı.

Arkadaşını av tüfeğiyle yaraladı

27 Kasım 2017 17:20


Edinilen bilgiye göre, 39 yaşındaki K.M. ile R.E., Esenköy Mahallesi yolu üzerindeki açık alanda alkol alan iki arkadaş arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Bu sırada yanında bulunan av tüfeğini alan R.E., arkadaşına doğrultarak ateş etmeye başladı. Av tüfeğinden çıkan saçmaların isabet etmesi sonucu K.M. kanlar içinde kaldı. Bacaklarına, göğüs bölgesine ve kollarına saçmaların isabet etmesi sonucu yaralanan K.M., olay yerine çağrılan ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine, ardından da Bursa’daki Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Arkadaşını tüfekle vurarak ağır yaralayan R.E. jandarma ekiplerine teslim oldu. Gözaltına alınan R.E. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.




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