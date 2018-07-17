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17 Temmuz 2018 11:35

Arkadaşını öldüren katil zanlısını bu görüntü ele verdi....

Bursa’da aynı evde yaşadığı arkadaşını silahla kafasından vurarak öldürdü.

Arkadaşını öldüren katil zanlısını bu görüntü ele verdi....

17 Temmuz 2018 11:35

Şüphelinin olay yerinden kaçma anları güvenlik kamerasına yansıdı.


Edinilen bilgiye göre; İnegöl ilçesindeki bir restoranda alkol alan 41 yaşındaki Mürüt Demir ve 42 yaşındaki Savaş Y. beraber kaldıkları Burhaniye mahallesindeki eve yürümeye başladılar. Burhaniye Mahallesi Edirne Caddesi üzerinde 2 arkadaş henüz belirlenmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Savaş Y., üzerindeki silahla Mürüt Demir’i başından vurdu. Tek kurşunla ağır yaralanan Mürüt Demir olay yerine sevk edilen 112 acil servis ambulansı ile İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı. Talihsiz adam yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Olay yerinden kaçarken güvenlik kamerasına yakalandı


Olayın ardından harekete geçen emniyet ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldılar. Kamera görüntülerinde elinde silahıyla koşarak uzaklaşan şahsı tespit ettiler. Evine gidip saklanan cinayet şüphelisi Savaş Y. yapılan ilk sorgulamada cinayeti kabul etmedi. Soruşturmaya derinleştiren emniyet ekipleri, dedektif gibi iz sürerek suç aleti silaha ulaştılar. Polis, olay yerine yakın bir ağacın yanına gömülen silahı buldu.


Olayla alakalı tahkikat başlatıldı.




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