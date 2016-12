Arkadaşını öldüren şahıs tutuklandı

Bursa’da 10 aydan beri kayıp olan 34 yaşındaki Hüseyin Altı’nı öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen A.T. (42) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

10 aydır kayıp olan Hüseyin Altı’yı kız bulma vaadiyle kandıran A.T, polis sorgusunda vahşice arkadaşını öldürdüğünü ve parçalara bölüp çöp konteyneri ile çevre yolu kenarına attığını itiraf etmişti. Dün gözaltına alınan A.T, Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilmişti. A.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.