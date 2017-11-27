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27 Kasım 2017 09:02

Arkadaşının yüzünü döner bıçağı ile yaralayan sanığa 12 yıl hapis cezası

Bursa’da, taksiciyi gasp ettikten sonra yanındaki arkadaşının yüzünü döner bıçağı ile kesen sanık 12 yıl 8 ay hapis cezasına mahkum edildi.

Arkadaşının yüzünü döner bıçağı ile yaralayan sanığa 12 yıl hapis cezası

27 Kasım 2017 09:02

Sanığın arkadaşı ise beraat etti.


Geçen mart ayında Yıldırım’a bağlı Davutdede Mahallesi’nde meydana gelen olayda, İbrahim Y. (25) ile Gökhan A. (22) taksici İbrahim E.’nin (32) boğazını emniyet kemeri ile sıkarak 250 lirasını gasp etti. Olayın ardından kavga eden şüphelilerden Gökhan A., İbrahim Y.’nin yüzünü döner bıçağı ile kesti. Güvenlik kameralarına yansıyan olayın ardından 2 arkadaş yakalandı.


Bursa 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde iki şüpheli hakkında ‘yaralama’ ve ‘yağma’ suçlarından 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı. Son kez hakim karşısına çıkan sanıklardan Gökhan A., “Uyuşturucunun etkisinde olduğum için olayı kesik kesik hatırlıyorum. Takside tırnaklarımı kestiğimi hatırlıyorum. Kemeri boğazına doladığımı hatırlamıyorum. Paraya ihtiyacım yoktu. Amaç taksi ile bir yere gidip, parasını ödemeden kaçmaktı. Taksiciden özür diliyorum. Döner bıçağını taksi olayından sonra selvia almaya gittiğimiz yerde masanın üzerinden almıştım” dedi.



“Yüzüme döner bıçağı ile vurdu”


İbrahim Y. ise, “Gökhan ile beraber İbrahim’in taksisine bindik. Meydancık’ta ben bir yere borcumu ödedim. Ben sola, Gökhan sağa dönmesini şoföre söyledi. Şoför sağa dönünce, Gökhan taksicinin boynuna emniyet kemerini geçirdi. Şoför aracı duvara sürterek durdurdu. Ben şaşırdığım için araçtan inip kaçtım. Sokağın başına Gökhan geldi. Benden uyuşturucu parası istedi. Bende olmadığını söyleyince yüzüme döner bıçağı ile vurdu. Şoförden alınan para sebebiyle kavga etmedik. Benim olaydan haberim yoktu” diye konuştu.



“Boynuma emniyet kemerini geçirdi”


Taksi şoförü İbrahim E. ise, “Karşıdan işaret yapmalarına rağmen ben durmadım. Trafik olduğu için İbrahim aracın kapısını açtı. Meydancık’ta bir kahveye uğradık. Bir süre sonra benim vaktim olmadığını söyledim. Onlar da Sırameşeler’e bizi bırak dediler. Aşağıya inerken, Gökhan, ‘Sağa dön orada ineceğiz’ dedi. Döndükten sonra boynuma emniyet kemerini geçirdi. Üzerimdeki paraları istedi. O esnada direksiyonu bıraktığım için araç duvara sürttü. İbrahim olaya sessiz kaldı. Gökhan, ‘Seni öldürmediğime dua et’ dedi. Uyuşturucunun etkisi altındaydılar” şeklinde konuştu.


Mahkeme heyeti karar duruşmasında İbrahim Y.’nin beraatine, Gökhan A.’nın ise yağma ve kasten yaralama suçlarından toplam 12 yıl 8 ay hapsine karar verdi.




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