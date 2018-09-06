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06 Eylül 2018 16:42

Arkeoloji tarihine ışık tutacak keşif

Bizans ve Roma tarihi ile ilgilenen nakkaş Yalçın Öztürk, Bursa’nın İznik ilçesindeki surlarda önemli bir fresk keşf etti.

Arkeoloji tarihine ışık tutacak keşif

06 Eylül 2018 16:42


Yalçın Öztürk, Yenişehirkapı’ya uzanan surlardaki bir burcun iç duvarında yeni bir fresk oldu. Freskte, bir aziz at üzerinde elinde mızrakla ejderi öldürürken tasvir ediliyor. Sanat tarihçilerini de heyecanlandıran duvar freksinin zamana yenik düşerek silindiği görüldü. Bugün freksten geriye kalansa, atın arkası ve kuyruk kısmı.


Yalçın Öztürk, "Yabancı tarihçi ve seyyahların söz ettiği burç içerisindeki aziz freski burada. Çocukluğumda burayı hatırlıyorum. Daha bütün ve sağlamdı. Tarihçilerin de bahsetmesi üzerine iki yıl önce merak edip tekrar geldim. Bahsedilen freks hakikaten buydu. O dönemki kaymakama durumu anlattım. Korumaya almamız gerektiğini söyledi. Ancak tayin olup gidince sahipsiz kaldı ve tahribat gördü. İki ay önce yine başka yetkililere haber verdim. Ancak yine netice alamadım. Duvar üzerinde tahribat halen devam etmekte. Bugün freksten kalan atın arka kısmı ve örgülü kuyruğu. Atın rengi toprak rengi. Beyaz olsaydı Aziz George olacaktı. Atın toprak kırmızısı olması ve kuyruğunun örgülü olması, bunun Selanikli Aziz Dimitros’un olma ihtimalini akla getiriyor. Ancak yine de tarihçiler buraya gelip bunun hangi azize ait olduğunu netleştirmeli. Ellerini çabuk tutmaları gerekiyor, freksten geriye pek bir şey kalmadı. Bu freksin burca işlenmesinin sebebi, burasının belki de bir şapel olduğunu gösteriyor" dedi.




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