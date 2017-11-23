Arkeopark’ta tarih fışkırıyor

Osmangazi Belediyesi, Hisar Arkeopark Projesi ile kentin binlerce yıllık tarihini gün yüzüne çıkarıyor. 6 bin 900 metrekare alan üzerine kurulan Hisar Arkeopark için bölgedeki kamulaştırma çalışmaları devam ediyor. Yürütülen çalışmalar kapsamında 15 bina kamulaştırılıp yıkılırken, bölgedeki 3 arsa da kamulaştırılarak projeye eklendi. Son olarak kamulaştırılan 2 binanın daha yıkımıyla birlikte bölgede 6 bin 250 metrekarelik alan elde edildi. 2014 yılında çalışmalara başlanan proje kapsamında 1’inci derece arkeolojik sit alanı kabul edilen ve bin yıllık Bursa tarihinin gömülü olduğu bölgede yapılan kazılarda Roma, Bizans ve Osmanlı dönemi eserlerine ulaşıldı. Kazılarda, 2. ve 3. yüzyıla ait olduğu düşünülen Roma dönemine ait burçlar ve mevsimleri konu edinen mozaik, milattan sonra 6. ve 7. yüzyıl Bizans dönemine ait başka bir mozaik ortaya çıkarılırken, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait sikkeler ile Osmanlı döneminde şehre su dağıtımının yapıldığı pişmiş toprak künkler bulundu. Kazılarda ayrıca hamam ve çarşı gibi yapılara ait olduğu düşünülen duvar kalıntılarına da rastlandı. Kamulaştırılan ve yıkılan alanlarda devam edecek kazılar sayesinde, alanda ne tür yapıların olduğunun netleşmesi de sağlanmış olacak.

Hisar Arkeopark’ta yapılan kazılarda öne çıkan bulguların başında ise milattan sonra 2’inci ve 3’üncü yüzyıla ait olduğu düşünülen Mitras Mozaiği geliyor. Roma dönemine ait mozaiğin özelliği ise güneşin bir yıllık süre içinde 12 büyük takım yıldızının içinden geçişini tasvir ediyor olması. Ayrıca 12 ayı, burçları, 4 mevsimi, gün dönümlerini ve ekinoksları simgeleyen bu mozaik, hayvan ve doğa figürleriyle kaplı. Mozaiğin orta kısmı ise güneşi simgeleyen “Mithra” betimlidir.

"Bursa tarihi yeniden yazılıyor"

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Yaptığımız kazılarda Bursa’da hüküm sürmüş olan Roma, Bizans ve Osmanlı dönemi eserlerini görüyoruz. İlk kademeyi kazdığımızda, Osmanlı döneminde yapılmış olan ve Pınarbaşı’ndan akan suyun dağıtıldığı su künklerini görüyoruz. Bir alt kademede, Bizans dönemi mermerlerine rastlıyoruz. Son katmanda ise Roma dönemi mozaiklerini buluyoruz. Bölge kurulurken 4 ana cadde olan Ortapazar Caddesi, Kavaklı Caddesi, Oruçbey ve Zindankapı Caddeleri üzerinde yer alacak şekilde planlanmış. Bu caddeler günümüze gelene kadar özgün halini yitirmiştir. Özellikle Ortapazar Caddesi, yüksek katlı betonarme binalarla dolduğundan özgün dokusunu koruyamamıştır. İşte biz çekirdek alan olarak belirlediğimiz 40 hektarlık alanda yenileme çalışması yürüteceğiz. Bu tarihi doku içerisinde Osmangazi Çıkmazı, Kale Sokak, Üftade Çıkmazı, Alaaddin Bey Caddesi üzerinde yaptığımız yenileme ve restorasyon çalışmaları ile bölgeye değer katmaya çalışıyoruz. Kazı çalışmalarımız devam ederken, kamulaştırmalar ile bölgeyi genişletiyoruz. Hisar Arkeopark, Bursa’nın tarihinin yeniden yazılmasına öncülük edecek. Dolayısıyla bu yönüyle bakıldığında çok önemli, verimli bir çalışma” diye konuştu.