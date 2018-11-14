Arslan: “Tedbir alınmazsa 2040 yılında diyabetin en çok konuşulduğu ülkelerden biri olacağız”

VM Medical Park Bursa Hastanesi Genel Müdürü Metin Arslan, 2040 yılına kadar diyabet bu hızla artmaya devam ederse, Türkiye'nin dünyada hastalığının en çok olduğu 10 ülkeden biri olacağını söyledi.

VM Medical Park Bursa Hastanesi'nde Dünya Diyabet Günü münasebetiyle 'Diyabet Semineri' düzenlendi. Çok sayıda vatandaşın katıldığı seminerde doktorlar diyabet hakkında bilgi verdi. Nelerin diyabet hastalığını etkilediği, nelerin iyi geldiği konusunda uzmanlara danışma fırsatı bulan vatandaşlar, seminer için yetkililere teşekkür etti. Diyabet hastalığının Türkiye'de en yaygın hastalıkların başında geldiğini ifade eden VM Medical Park Bursa Hastanesi Genel Müdürü Metin Arslan, “2040 yılına kadar eğer bu hızla artmaya devam ederse, dünyada diyabet hastalığının en çok olduğu 10 ülkeden biri olacağız. Toplumsal sağlığımız için bu kadar önemli olan konuda bizde üzerimize düşeni yerine getirmeye çalışıyoruz. Bu tehlikeyi toplumun farkındalığını arttırarak etkinlikler düzenliyoruz. Bugün buraya gelen misafirlerimiz hastanemizin değerli uzmanları tarafından bilgilendirdi. Kurum olarak diyabette Bursa'da en güçlü kuruluşlardan biriyiz” dedi.

Dünya Sağlık Örgütü ve Dünya Diyabet Federasyonu'nun 1921 yılında insülinin keşfedildiği günü Dünya Diyabet Günü olarak belirlediğini belirten VM Medical Park Bursa Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Mine Özduman Cin, “Bu kapsamda dünyada olduğu gibi Türkiye'de de bu halkın bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalar yapılıyor. Ciddi organ hasarlarına sebebiyet veren diyabetin mutlaka kontrol ve tabinin iyi yapılması gerekmektedir” diye konuştu.