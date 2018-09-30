Asansör imalatı sektöründe UR-GE atağı

Bursalı asansör imalatçısı firmaların yer alacağı UR-GE projesi için ilk adım atıldı.

Türkiye'nin en fazla UR-GE Projesi'ne imza atan kurumlarından olan BTSO, farklı sektörlerde faaliyet gösteren firmaların rekabetçiliğini ve ihracatını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Asansör imalatçısı firmaların yer alacağı UR-GE Projesi kapsamında düzenlenen bilgilendirme toplantısı, BTSO Hizmet Binası'nda gerçekleştirildi. Toplantıya, BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener, 35. Meslek Komitesi ve Makine Konseyi Başkanı Cem Bozdağ, BTSO MESYEB Genel Müdürü Ramazan Karakök, komite üyeleri ve sektör temsilcileri katıldı.

BTSO Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener, Ticaret Bakanlığı ile birlikte yürütülen UR-GE projelerinin sektörlerin gelişimine ve dış ticaret hacmine büyük katkı sağladığını ifade etti. Devletin iş dünyasına sunduğu desteklerin firmalar için büyük fırsat olduğunu kaydeden Şener, “Her bir UR-GE Projemize 4.5 milyon dolara kadar kaynak sunuluyor. Bebe ve çocuk konfeksiyonu gibi farklı sektörlerde firmalarımız, UR-GE ile ihracatını ciddi anlamda yükseltti. Asansör sektörümüz de mutlaka UR-GE Projesi'ndeki fırsatları avantaja çevirmeli” dedi.

"Dünya halatsız asansöre geçti"

Bursa'da yaklaşık 80 asansör firmasının olduğunu kaydeden Şener, asansör sektörünün montaj işlemlerinden sıyrılarak daha fazla üretime yönelmesi gerektiğini dile getirdi. Asansör sektörünün hem imalat hem de ihracat yapabilecek yeteneğe sahip olduğunu kaydeden Şener, “Asansör sektöründe üretim teknolojisi oldukça farklılaştı. Artık küresel firmalar halatsız asansör sistemleri geliştiriyor. Elektromanyetik üretim teknikleriyle bunu başarıyorlar. BTSO olarak sektörümüzün yeni teknolojilerin gerisinde kalmasını istemiyoruz. Sektörümüz kabuğunu kırmak zorunda. UR-GE projeleriyle sektörümüzün üretkenliğini ve ihracatçı kimliğini güçlendirmek için çalışacağız” diye konuştu.

"Sektördeki pasta daralıyor, çıkış noktamız ihracat olmalı"

BTSO 35. Meslek Komitesi ve Makine Konseyi Başkanı Cem Bozdağ ise, asansör imalatı sektörünün dünyaya açılması gerektiğini vurguladı. Sektördeki pastanın her geçen dönem azaldığını kaydeden Bozdağ, “Firmalarımız için çıkış noktası yurt dışı pazarlara açılmaktır. UR-GE desteğinin ihracat noktasında yeterli alt yapısı olmayan firmalarımız için ateşleyici bir unsur olacağına inanıyorum. UR-GE ile asansör sektöründeki firmalarımız dış ticarette çok daha iyi noktalara ulaşacaktır” dedi.

"Asansör sektörüne MESYEB imzası"

BTSO MESYEB Genel Müdürü Ramazan Karakök, DOSAB'da faaliyet gösteren MESYEB'in asansör sektörüne yönelik önemli bir çalışmaya başlayacağını vurguladı. Karakök, MESYEB'in Türkiye'de kapasite ve teknik alt yapı olarak en gelişmiş asansör eğitim ve sınav merkezine sahip olduğunu belirterek, “Asansör bakım, onarım ve montajcısı mesleklerinde sınav ve belgelendirme hizmetine yakında başlayacağız. TÜRKAK'ın denetimlerinden geçtik. MYK'nin yetkilendirme çalışmalarının tamamlanmasıyla sınav ve belgelendirmeye start vereceğiz” diye konuştu.