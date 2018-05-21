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21 Mayıs 2018 10:50

Asansörde sıkışarak felç kalan gencin tek hayali doktor olmak

Bursa’da, 2 yıl önce ayakkabı almak için gittiği bir iş hanında asansöre sıkışarak felç kalan gencin tek hayali doktor olup kendisiyle aynı durumda olanları tedavi etmek.

Asansörde sıkışarak felç kalan gencin tek hayali doktor olmak

21 Mayıs 2018 10:50


Bursa’nın merkez Yıldırım ilçesi Arabayatağı mahallesinde oturan 6 çocuklu Tunç ailesinin 4. çocuğu olan Kadir Tunç, iki yıl önce, ayakkabı almak için gittiği Yavuzselim Mahallesinde bulunan iş hanında başı asansöre sıkıştı. Burada çevredeki vatandaşlar ve 112 ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan Kadir Tunç hastaneye kaldırıldı. Hastanede uzun bir süre tedavi gören Kadir Tunç’un boynundan altının tutmadığı ve felç olduğu söylenince hayalleri yıkıldı. Ailesi Kadir’in iyileşmesi için tüm çareleri denedi fakat başarılı olamadı.


Solunum cihazına bağlı yaşayan Kadir Tunç iki yıldır yatağa ve başkalarına bağlı olarak yaşıyor. Boynundan altı tutmayan Kadir Tunç için tüm ailesi seferber oldu.


2 yıldır yatağa bağlı yaşayan Kadir Tunç, doktor olmayı hayal ettiğini vurgulayarak, "Bir asansör kazasında yatağa bağımlı hale geldim. Ayakkabı almaya giderken asansöre sıkışıp felç kaldım. Yaşıtlarım gibi koşmak istiyorum, eğlenmek istiyorum ben sadece iyileşmek istiyorum. İleride doktor olmayı isterim, benim gibi olanların hepsini ayağa kaldırmak, iyileştirmek isterdim." dedi.


Kadir Tunç’un amcası Yavuz Tunç, "Biz Kadir’in bir an önce iyileşmesini, yaşıtları gibi okula gidip hayalindeki gibi doktor olmasını istiyoruz. Bu konuda Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız bize yardım etsinler. Uzman doktorlardan Kadir’i tedavi edebilecek olan varsa her neredeyse biz oraya gelebiliriz. Kadir daha 15 yaşında, biz onun bir an önce iyileşerek ayağa kalkmasını istiyoruz." dedi.


Oğullarının felç olmasına neden olan ve hiçbir güvenlik önlemi almayan firmadan ve sahiplerinden şikayetçi olan acılı aile, davanın devam ettiğini belirtti.




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