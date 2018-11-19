Asil Çelik'te feci ölüm

Türkiye'nin önde gelen demir-çelik fabrikalarından biri olan Asil Çelik'te meydana gelen iş kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Olay öğle saatlerinde Bursa'nın Orhangazi ilçesinde faaliyet gösteren Asil Çelik fabrikasında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ali Gültekin (30), orta kesit haddehane bölümünde çalıştığı esnada malzeme taşıyan bir aparatın çarpması sonucu hat yanındaki çukura düştü. Diğer çalışanlar tarafından fark edilen ağır yaralı Ali Gültekin'e ilk müdahale fabrikanın sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Daha sonra Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç adam kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.