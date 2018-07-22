Asimetrik göğüs estetiği

Meme asimetrisinin farklı sorunlara bağlı olduğunu ifade eden Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mesut Özcan, “Asimetrik olarak memenin biri diğerine göre sarkık, küçük, büyük olabilir ya da meme başı asimetrisi de görülebilir. Yaşanan problem sebebiyle memede birbirinden farklı sutyen ölçüsü söz konusu olduğunda, kadın için özgüveni son derece bozan, giyim ve yaşam konforunu etkileyen durumlar ortaya çıkar. Genç yaştaki kadınlarda özgüven eksikliği ile psikolojik sorunlara da yol açabilir. Gelişimsel asimetrilerin düzeltilmesi için 18 yaşı beklemeyi önersek de, ‘Virginal Hipertrofi’ veya ‘Poland Sendromu’ gibi durumlarda, kadının psikolojisini düşünerek ameliyat yaşını daha erkene alabilmekteyiz” dedi.

Asimetrik göğüs estetiğinin kişiye özel olarak planlandığına dikkat çeken Prof. Dr. Mesut Özcan, yaşanan sorunda memenin yapısı, boyutu ve şekline göre farklı tedavi alternatifleri ile çözüm sağlanabileceğini belirtti. Özcan, “Diğer memeye göre sarkıklık varsa, meme dikleştirme operasyonu, diğer memeye göre küçüklük varsa, silikon protez uygulaması ile meme büyütme operasyonu veya yağ enjeksiyonu, diğer memeye göre büyüklük varsa, meme küçültme operasyonu, diğer meme başına göre asimetriklik varsa, meme başı normal pozisyona getirilmesi söz konusudur. Yapılacak her müdahale farklı bir işlemdir ve her durumda, estetik ve plastik cerrahi uzmanı tarafından uygulanacak farklı ameliyatlar ile simetrinin sağlanması mümkündür” diye konuştu.