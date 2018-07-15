Aşırı terleme kabusunuz olmasın

Sıcakların giderek arttığı şu günlerde can sıkıcı bir durum olarak ortaya çıkan aşırı terleme sorununun hem estetik hem de sosyal yaşantıda sıkıntılara sebebiyet verdiğini ifade eden Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ufuk Aydın, bu sorunla yaşayan bireyin yaşam kalitesinin olumsuz yönde etkilendiğini ve sosyo-psikolojik problemleri de beraberinde getirdiğini dile getirdi. Terlemenin sağlıklı her bireyde oluşan doğal fizyolojik bir olay olduğunu belirten Op. Dr. Ufuk Aydın, “Vücudun su, tuz, ısı dengesini sağlayan terleme bazı kişilerde aşırı boyutlara ulaşabilmekte. Bu sorunla yaşayan bireyin; kıyafetlerinin koltukaltının ya da neredeyse tamamının ıslak olması, çok sık kıyafet değiştirme zorunluluğu, kimse ile tokalaşmak istememe, yazı yazarken ayrıca elin altına kağıt koymak zorunda kalma, ileri boyutta da kendini diğer insanlardan soyutlama gibi yakınmaları oluyor” dedi.

Genellikle kırışıklarda etkili olduğu bilinen botoks ve altın iğne uygulamalarının, aşırı terleme sorununda da kullanılabildiğini aktaran Aydın, "Terleme probleminde botoks, özellikle koltukaltı, avuç içi ve ayak tabanına uygulanabilmektedir. Sorunlu bölgeye yapılan uygulamanın etkisini 2-4 gün içinde görebilmek mümkündür. Terleme probleminde botoks uygulamasının etkisi 8 aya kadar sürebilir ve kişinin isteğine bağlı olarak uygulama zamanı geldiğinde tekrarlanabilir. Fraksiyonel radyofrekans altın iğne tedavisi ile yaklaşık 3 - 3.5 milimetre derinliğinde cilt altına iletken iğneler aracılığı ile inerek, o bölgede aşırı ter bezi aktivasyonunun sınırlandırılabilmektedir” diye konuştu.

Spesifik bölgelere yapılan terleme tedavilerinin vücudun terleme eğilimini dengeli bir hale getirdiğini belirten Op. Dr. Ufuk Aydın, yapılan tedavinin terlemenin tüm vücutta eşit düzeyde olabilmesini sağlamak için bir aracı olarak değerlendirilebileceğini, bu sayede de yaşanan fiziksel ve psikolojik problemlerden de bireylerin kurtulabildiklerini söyledi.