Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Yerel Haberler
  •  » Bursa
  •  » Aşırı Yağıştan Etkilenen 64 Yıllık Bina Yıkıldı O Anlar Kameralar Tarafından Kaydedildi
10 Mayıs 2018 00:39

Aşırı yağıştan etkilenen 64 yıllık bina yıkıldı o anlar kameralar tarafından kaydedildi

Bursa’da 64 yıllık bina bir haftadır yağan yağmurların sonucunda yıkıldı.

Aşırı yağıştan etkilenen 64 yıllık bina yıkıldı o anlar kameralar tarafından kaydedildi

10 Mayıs 2018 00:39

O anlar kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.


Olay, Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesi Bahar Mahallesi’nde saat 23.00 sularında meydana geldi. 1954 senesinde yapılan, 20 yından bu yana ise kullanılmayan 2 katlı metruk bina son yağan kuvvetli yağışların ardından çatlamalara başladı. Mehmet Aydın’a ait binada çatlama seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevredeki binaları tedbir amaçlı boşaltırken çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. İtfaiye ve zabıta ekiplerinin desteğiyle çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Binanın bir kısmı aniden kendi kendine yıkıldı. Yıkılma anı ise, kameralara yansıdı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
24
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Cuma
    Sağnak Yağışlı
    21°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    21°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    19°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç