Asırlık çınar böyle devrildi

O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Meydan temizliği yapan bir temizlik işçisi ise devrilen ağacın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu.

Olay, saat 09.00’da Kasım Efendi Caddesi üzerinde meydana geldi. 150 yaşındaki tarihi çınarlardan biri aniden ikiye ayrılarak devrildi. İkiye ayrılan çınar ağacı devrilirken Bahri Ayan’a ait 3 katlı binanın çatısına zarar verip, park halinde art arda sıralı Aziz Açıkgöz’e ait 16 PG 102 plakalı özel otomobil, Abdullah Bozan’a ait 16 MN 061 plakalı özel otomobil, Vedat Alan’a ait 67 YD 349 otomobil ile arkasındaki Mevlüt Gürler’e ait 16 F 3244 plakalı minibüsü ezdi. Ağacın altında kalan araçlar hurdaya döndü.

Olay sonucunda herhangi bir can kaybı yaşanmazken, bir temizlik görevlisi canını saniyelerle kurtardı. Ağacın devrilmesi ile cadde ulaşıma kapandı. Cadde üzerindeki araçlar, emniyet trafik ekiplerince farklı sokaklara yönlendirildiler. Zabıta ve emniyet ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi aldılar.

Canını zor kurtardı

İnegöl Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde görevli meydan temizlik görevini yapan Selahattin Zengin, “Ben o sırada temizlik yapıyordum. Temizlik yaparken karşıdaki esnaf, çay içmeye beni çağırdı. Ben de talebini geri çevirmeyerek yoldan karşıya geçerken bir anda ağaç devrildi. Saniyelerle ağacın altında kalmaktan kurtuldum” dedi.

Aracı ağacın altında kalarak hurdaya dönen ve olayı gören araç sahibi Aziz Açıkgöz ise, “Saat 09.00 sıralarında bir ses geldi ve ağaç devrildi. Benim de aracımda büyük hasar var. Korumalı bir ağaç ama bu ağaç için gerekli çalışmalar yapılmalı. Çünkü diğer yarısı da devrilebilir” diye konuştu.

Olayı gören başka bir esnaf İsrafil Çelik de, “Çay içiyorduk bir anda büyük bir sesle devrildi. Herhangi bir can kaybının olmaması sevindirdi” dedi.

Belediye ekipleri, saatler süren yoğun çalışma sonucunda ağacı motorlu testerelerle parçalara ayırıp yolu trafiğe açtılar. Kesilen parçalar kamyona yüklenerek yoldan kaldırıldı. Ağacın devrilme anı ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.