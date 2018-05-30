Asırlık fıçı ustası

Türkiye’deki son fıçı ustalarından 86 yaşındaki İsmail Alkış, İznik’te 70 yıldır tek başına yüzlerce kiloluk fıçı imal ediyor. Yüzlerce yıl garantili fıçılar üreterek başarıya ulaşan usta Alkış, ilerleyen yaşına ve geçirdiği meslek kazalarına aldırmadan el işini yapmaya devam ediyor. Atölyesinden Alkış’ı ziyaret eden İznik Belediye Başkanı Osman Sargın, "Amcamız 70 yılı aşkın süredir İznik’te ahşaba hayat everiyor. 30-40 yıl öncesine kadar çeşitli gıdaları saklamak için kullanılan ağaçtan yapılma doğal fıçılar teknolojinin gelişmesiyle birlikte yerini plastik ürünlere bıraktı. Talep olmayınca fıçı ustaları da yok olmaya başladı. Ancak İsmail amcamız ilerleyen yaşına rağmen yüzlerce kilo ağırlığındaki fıçıları tek başına imal ediyor. 10 kiloluktan 2 tonluk fıçılara kadar her ebatta fıçı imal edilerek Türkiye’nin dört bir köşesine fıçılarını yolluyor. Rabbim kendisine sağlık, sıhhat ve afiyetler versin” dedi.