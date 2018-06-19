Askeri öldürmekle suçlanan komutan hakim karşısında

Özbil Melih Temeltaş, "Hasta beyin kanaması sebebiyle öldü. Kafasına ağır bir darbe almış olduğundan eminiz. Ayrıca bu kadar büyük hasarla birkaç gün dayanılması mümkün olmadığı için muhtemelen darbeyi aynı gün aldığı ihtimali üzerinde durulmalı" dedi.

Bursa’nın Gemlik ilçesinde vatani görevini yaptığı sırada annesiyle telefonda konuşurken komutanına yakalanan ve komutanı tarafından başına vurulan miğfer darbesiyle beyin kanaması geçirerek hayatını kaybeden Gökhan Kılıç davası devam ediyor. Davanın son celsesinde Kılıç’ın ameliyatına giren doktor, tanık olarak katıldı. Doktor ifadesinde Kılıç’ın kafatasında ciddi kırıklar olduğunu, 3 atar damardan kanama yaşandığını ve bu hasarın aynı gün içerisinde kafaya alınan bir darbe ile mümkün olabileceğini söyledi.

Bursa Gemlik Askeri Veteriner Okulu’nda vatani görevini yapan er Gökhan Kılıç, geçen yıl 7 Ekim’de nöbetten döndükten sonra fenalaşınca Bursa’da Muradiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan muayenesinde beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Kılıç, ameliyata alındı, ancak kurtarılamadı.

Bursa 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde ’ölüme neden olmak’ suçundan hakkında 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Osman Hanıcı’nın yargılamasına devam edildi. Duruşmaya, Kılıç’ın annesi Ayşe, babası Halit, kardeşi Emrah ve asker kıyafeti giyen eşi Berna Kılıç ile sanığın yakınları ve avukatları katıldı.

Duruşmada, ölen Gökhan Kılıç’a kaldırıldığı hastanede müdahale eden Dr. Özbil Melih Temeltaş, tanık olarak dinlendi. Hastaneye getirilen Gökhan Kılıç’a kendisinin müdahale ettiğini belirten Dr. Temeltaş, "Kendisi ağır koma halinde hastanemize getirildi. Beyin fıtığından şüphelendim. Tomografilerini çektirdiğimde beyin zarı ile kafatası arasında geniş kanama olduğunu gördük. Hemen ameliyata alındı. Kemikte kırık vardı. 10-15 santim civarındaydı. Üç atardamarda kanama devam ediyordu. Müdahale ettikten sonra hastayı yoğun bakıma aldık" dedi.

Duruşma eksik hususların giderilmesi için ileri bir tarihe ertelenirken, duruşmayı takip eden Şüpheli Asker Ölümlerinin Araştırılması Derneği de açıklama yaptı. Açıklamalarında şüpheli asker ölümlerinin aydınlatılması için devlet büyüklerine seslenen aileler duruşmanın takipçisi olacaklarını aktardı.