Diğer
Kategoriler
07 Ocak 2017 11:53

“Aşkımız Aksaray’ın En Büyük Yangını”

“Aşkımız Aksaray’ın En Büyük Yangını”

07 Ocak 2017 11:53

Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, ‘Aşkımız Aksaray’ın En Büyük Yangını’ adlı yeni oyununun prömiyerini 24 Ocak Salı günü sahneleyecek.
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Şehir Tiyatrosu’nun ‘Aşkımız Aksaray’ın En Büyük Yangını’ adlı yeni oyununun provalarını izledi. Merinos AKKM’de eden provaya katılarak sanatçıların hazırlık heyecanına ortak olan Başkan Altepe, sanatseverlerin yeni sezonda keyifli bir oyunla buluşacağını söyledi.
Altepe, “Büyükşehir Belediyesi olarak kültür ve medeniyet şehri Bursa’mızda kültürel ve sanatsal faaliyetlerimizi hızla sürdürüyoruz. Şehir Tiyatrosu, 2017 sezonunda sahneleyeceği ‘Aşkımız Aksaray’ın En Büyük Yangını’ müzikalinde son hazırlıklarını yapıyor. Oyun 24 Ocak Salı günü Bursalılarla buluşacak. Öte yandan başka oyunlarımızın hazırlığı da sürüyor. Bursalı sanatseverler, Şehir Tiyatrosu’nu hem merkezde hem de ilçelerde sahnelenecek oyunlarıyla bu yıl da keyifle izleyecekler” şeklinde konuştu.
Tiyatronun insanlara ulaşan en etkili ve eğitici sanat dallarından biri olduğunu belirten Başkan Altepe, ‘Reis Bey’ ve ‘Gulyabani’ gibi pek çok oyunu sanatseverlerle buluşturan Şehir Tiyatrosu’nun güçlü kadrosuyla farklı oyunları özenle sahnelemeye devam ettiğini sözlerine ekledi.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
-3
°
C
Hafif Kar Yağışlı
  • Pazar
    Hafif Kar Yağışlı
    -3°C
  • Pazartesi
    Soğuk
    0°C
  • Salı
    Yoğun Kar Yağışı
    0°C
  • Çarşamba
    Hafif Kar Yağışlı
    3°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç