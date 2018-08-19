Aslan ve kaplanlara nefes kesen beslenme testi

Bulundukları barınaklarından çıkan aslan ve kaplanlar, kısa sürede gizlenen etleri bulmayı başardı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne ait hayvanat bahçesinde aslan ve kaplanlar, yüksek yerlere bakıcıları tarafından bırakılan etleri kısa sürede bularak tek hamlede aldıkları yiyeceklerini iştahla midelerine indiriyor. Yaklaşık 206 bin metrekarelik bir saha üzerine kurulu bulunan Bursa Hayvanat Bahçesi’nde bir aslanın günde ortalama 5-6 kilogram et yediğini belirten yetkililer, günün bir kısmını dinlenerek geçiren bu vahşi kedilerin beslenme ve davranış zenginleştirme programına tabi tutulduğunu söyledi. Kaplanların da aynı şekilde 4-6 kilogram et yediğini belirten yetkililer, koku alma duyularıyla hareket eden hayvanların yiyecekleri elleriyle koymuş gibi bulduğunu söyledi.

Tabiatta zamanlarının büyük bir kısmını yiyecek bulmak, yuva yapmak ve kendi hakimiyet alanlarını korumak için geçiren aslanların hayvanat bahçesinde veteriner, biyolog ve ziraat mühendisleri tarafından kalorileri tek tek hesaplanan gıdalarla beslendiği ifade edildi.

Amur kaplanları ise doğal ortamı aratmayan şartlarda yaşıyor. Avrupa Hayvanat Bahçesi Birliği’nin belirlediği barınak standartlarında ve profesyonel rehberler eşliğinde yaşayan kaplanlara her gün farklı oyuncaklar veriliyor. Tecrübeli bakıcıların hazırladığı çeşitli araç ve gereçlerle avlanma güdülerini kaybetmemeleri sağlanıyor.

Yaklaşık binin üzerindeki hayvanın bulunduğu Almanya’nın Frankfurt ve Belçika’nın Antwerp bölgesindeki hayvanat bahçelerinden getirilen fok balıkları ve penguenler de büyük ilgi görüyor. Frankfurt’tan getirilen 2 fok balığı da günde 3-4 kilo balık tüketirken, penguenler ise bakıcılarının ellerinden ortalama 30 adet balık tüketiyor. Fokların yetkililer tarafından beslenmesi ve top ile yaptıkları oyunları vatandaşlar keyifle izliyor.