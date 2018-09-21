Ata sporu yağlı güreş Bursa'da yaşatılıyor

Geleneksel DAĞDER Yağlı Pehlivan Güreşleri' ile geleceğe taşındığını söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Büyükşehir Belediyesi desteğiyle Atatürk Stadyumu Meydanı'nda gerçekleştirilen ‘9. Geleneksel DAĞDER Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin açılış programına katıldı. Cazgırlığını İznikli Pele Mehmet ile Pele Bülent'in yaptığı güreşlere Kırkpınar Davul Zurna ekibi renk kattı. Bursa Müftüsü İzani Turan'ın duası ile başlayan programda, DAĞDER Mehter ekibi mini bir konser verdi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, açılış programında yaptığı konuşmada, geleneklerin yaşatıldıkça geleceğe taşındığını söyledi. Başkan Aktaş, geleneksel değerlerin insanları birbirine bağladığına değinerek, “Geleneksel sporlarımız bu değerlerden ve her biri sadece bir spor dalı olmaktan öte içinde bir kültürü barındırır, her biri Türk kültürünün önemli yansımalarıdır” dedi.

Ata sporlarının yüzlerce yıl öncesinden bugünlere kadar geldiğini ve kültürün inanç, örf ve adetleriyle şekillenerek kimlik kazandığını anlatan Başkan Aktaş, “Geleneksel spor oyunlarımız her zaman dayanışmayı, kaynaşmayı, birlik ve beraberliğimizi güçlendiren etkinlikler olmuştur. İnsanlık tarihinin en zengin kültürlerinden birine sahip olan kültürümüzde güreş, okçuluk, cirit, binicilik gibi sporlar yüzlerce yıl önceki coşkusuyla hala varlığını sürdürüyor. Bizler kültürümüzün birer aynası olan bu sporlarımızı destekleyerek geleceğe taşınması için çalışıyoruz” diye konuştu.

Aktaş, Büyükşehir Belediyesi tarafından, gençlerin sağlıklı nesiller olarak yetişmesi için sporun her dalında modern tesisler inşa edildiğini, farklı branşlarda eğitimlerin verildiğini ve önemli organizasyonlara imza atıldığını da ifade etti.

Millet Bahçesi gün sayıyor

Büyükşehir Belediyesi'nin Bursa'da spora ve sporcuya önemli destek verdiğini söyleyen Başkan Aktaş, “Nisan'da bu meydanda Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Uluslararası Fetih Kupası Geleneksel Türk Okçuluğu Bursa Bölge Elemeleri gerçekleştirildi. ‘Puta okçuluğu', ‘menzil okçuluğu', ‘mas güreşi', ‘aşık atma' ve ‘mangala' gibi etkinlikler yapıldı. Yine Temmuz ayında gerçekleştirdiğimiz ‘3. Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği'nin açılış programını bu alanda yaptık. Kırgız'ı, Özbek'i, Türkmen'i, Moğol'u, Afgan'ı, Kazak'ı ve Tatar'ı, ecdadımızın yüzlerce yıldır barış ve savaş dönemlerinde zinde kalmak için oynadıkları sporları yaşatmak için burada buluştu. Daha önce genelde şehir dışında yapılan bu tür organizasyonlara burada daha çok yer vereceğiz. Burası yakında Millet Bahçesi olacak” şeklinde konuştu.

Başkan Aktaş, meydanın 60 bin metrekarelik bir alana sahip olduğunu belirterek, “Zemin altı otopark, çim saha, yürüyüş ve koşu parkuru, millet kıraathanesi,

‘Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek Devlet'i simgeleyen bir anıt ve çeşme yapılacak. Mevcut ağaçlandırmaya ilave yeni ağaçlandırmalarla bitkisel dokunun artırılacağı meydan Kültürpark ile bütünleşecek şekilde Bursalılara hizmet verecek” dedi.

Başkan Aktaş, programla ilgili bilgiler de vererek, “Ata sporlarımızdan yağlı güreşin yaşatılması ve geleceğe taşınmasını hedefliyoruz. Bu organizasyon ile şehir içinde yapılan ilk gece güreş organizasyonuna şahit oluyoruz. Bursa, renkli bir çiçek bahçesi. Türkiye'nin her köşesinden vatandaşlarımız Bursa'da birlik içinde yaşıyor. DAĞDER de çalışmalarıyla bu birliğe ve kültürün yaşamasına katkı sağlıyor” diyerek organizasyona emek verenleri tebrik etti.

Kırkpınar'da kemer almış ve derece yapmış 22 başpehlivanın organizasyona katıldığını söyleyen Başkan Aktaş, “Başpehlivanlarımızı heyecanla izliyoruz. Bugün 13 kategoride 260 civarında pehlivan ter döküyor. Yağlı güreşlerin olmazsa olmazları cazgırımız, davul zurna ekibi, güreş ağamız ve hakemlerimiz bu heyecanı yaşamamızı sağlıyor” dedi.

“Ecdadın değerleri geleceğe taşınıyor”

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu da konuşmasında, Bursa'nın güçlü bir kent olduğunu söyleyerek, “Sivil toplumun güçlenmesi, toplumun da güçlenmesine olanak sağlar. Bursa güçlü bir kent, Türkiye'ye örnek Bursa'da iyi komşuluk ilişkileriyle barış ve huzur içinde yaşamımızı sürdürüyoruz. DAĞDER de 2 bin yıllık geleneksel ritüelleri yaşatıyor, ecdadın değerleri geleceğe taşınıyor. Geleneksel değerlerle geleceğe köprü kurarak Türkiye'nin gücüne güç katmayı hedefliyoruz” açıklamasını yaptı.

AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten ile CHP Bursa Milletvekili ve Geçmiş Dönem DAĞDER Başkanı Erkan Aydın ise güreşin, kültürel mirasın önemli bir değeri olduğunu ifade ederek, programa destek olan Başkan Aktaş'ı tebrik etti.

DAĞDER Genel Başkanı Prof. Dr. Ali Kaya ise açıklamasında, tarih ve kültür şehri Bursa'da önemli bir ata sporunun yaşatıldığını belirterek, organizasyona destek olan Başkan Aktaş'a teşekkür etti. AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman ve Bursa milletvekilleri ile Bursa Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Süleyman Şahin de açılışa katılım sağladı.

Bursa'da vatandaşlardan da yoğun ilgi gören güreşlerde; Osman Aynur, Hasan Tuna, Hamza Köseoğlu, Ünal Karaman, Şükrü Kazan, Faruk Akkoyun, Süleyman Aykırı, Ahmet Kavakçı, Mahmut Kavakçı, Ertuğrul Dağdeviren, Cengiz Zengin, Durmuş Altun, İsmail Erkal, İsmail Koç, Hüseyin Şahinal, Osman Özgün, Onur Şener, Mustafa Başdemir ve Ali Gökçen gibi önemli güreşçiler mücadele ediyor. Güreşler minik ve baş olmak üzere 13 kategoride gerçekleşirken, 260 civarında pehlivan da yarışlarda ter döküyor. Organizasyona Akdeniz Üniversitesi Öğretim Görevlisi, Bursalı Pehlivan, İsmail Varol yardımcı olurken, Güreş Ağası görevini Hakan Söğünmez icra etti. Güreşler, ödül töreni ile sona erecek.