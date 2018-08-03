Ataevler’de kentsel yenileme mağduriyeti

Bozbey, "Sadece kişilerin değil müteahhitlerin de mağdur olacağını hep söyledim. Müteahhit 3 kuruş kazanacağım diye girdi işin içine, battı. Şimdi bir kısmı el değiştiriyor" dedi.

Başkan Burada projesiyle makamını her hafta Nilüfer’in farklı bir mahallesine taşıyan Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, bu hafta Ataevler Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

Başkan Bozbey, mahalle temasları kapsamında Ataevler Çarşısı’da bulunan Bursa Nilüfer Belediye Briç Spor Kulübü’nü ve çarşı esnafını ziyaret etti. Başkan Bozbey, mahallede en büyük sorunlara yol açan kentsel yenileme ile ilgili de incelemelerde bulundu. Başkan Bozbey daha sonra Başkan Burada karavanına geçerek çalışmalarını başlattı. İlk Ataevler Mahalle Muhtarı İsmet Taşçı ve Mahalle Komitesi üyeleriyle görüşen Bozbey, mahallede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı, fikir alışverişinde bulundu.

Ataevler Mahallesi’nde ve Nilüfer’in birçok mahallesinde kentsel yenileme çalışmalarıyla ilgili sıkıntılar yaşandığına dikkat çeken Mustafa Bozbey, kentsel dönüşüm çalışmalarının Nilüfer’in kanayan yarası haline geldiğini belirtti. Başkan Bozbey, alt yapı kurumlarının gerekli çalışmaları yapmaması durumunda yeni meselelerin ortaya çıkacağını belirterek, “Bu mahallenin en büyük meselesi kentsel yenileme. Bir müddet sonra inşaatlar bittiğinde alt yapı çalışmaları yapılması gerekiyor. Alt yapı kurumlarının hepsinin bu mahalleye girmesi gerekiyor, aksi takdirde sıkıntı daha da büyüyecek. Sadece binaların yapılması değil, beraberinde ilgili kurumların harekete geçip çalışmalarını tamamlaması lazım" dedi.

Sorumlunun Büyükşehir Belediyesi olduğunu belirten Mustafa Bozbey, "İnsanlar Nilüfer Belediyesi’ni sorumlu tutuyor. Bizim bu konuyla ilgili hiç bir sorumluluğumuz yok. Bu çalışmalar başlamadan önce toplantılar yaptık ve mülk sahiplerine uyarıda bulunduk. Farklı bir planlamayla, burada yaşanabilir bir kent oluşturacak planlama yapılması gerektiğini defalarca söyledim. Ancak bunu başaramadık. Böyle bir ortamla karşılaşacağımızı, insanların mağdur olacağını, sadece kişilerin değil müteahhitlerin de mağdur olacağını hep anlattım ve sonunda haklı çıktım. Haklı olmak beni mutlu ediyor mu, asla. Çünkü vatandaş mağdur, müteahhit de mağdur. Müteahhit 3 kuruş kazanacağım diye girdi işin içine, battı. Bir kısmı şuan el değiştiriyor" diye konuştu.

Başkan Bozbey, Ataevler Mahallesi’nde uygulanan projelerle ilgili de Muhtar Taşçı’ya bilgi verdi. Başkan Bozbey, Ataevler Pazar Yeri’nin üstünün yıl sonuna kadar kapatılması için çalışmalara başlandığını söyledi.

Ataevler Mahalle Muhtarı İsmet Taşçı da, kentsel yenileme çalışmalarıyla ortaya çıkan sorunlara bir an önce çözüm bulunulması için destek istedi.