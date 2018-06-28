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28 Haziran 2018 13:13

Atanasov: "Bir yıldız olmak için elimden geleni yapacağım"

Bursaspor’un yeni transferi Jani Atanasov, hayalinin gerçek olmaya başladığını belirterek, yıldız olmak için elinden geleni yapacağını söyledi.

Atanasov:

28 Haziran 2018 13:13


Yeşil-beyazlı kulübün yeni sezon öncesi kadrosuna kattığı ilk isim olan Jani Atanasov, dün İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde Samet Aybaba idaresinde başlayan yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki ilk antrenmanda yer almıştı. Makedonya 1. Lig takımlarından Akademija Pandev’den kadroya katılan 18 yaşındaki orta saha oyuncusu, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Bursaspor’a geldiği için çok mutlu olduğunu ifade eden Atanasov, “Kendimi çok rahat ve evimde gibi hissediyorum. İlk kulübüm olan FC Akademi’ye de çok teşekkürler. Hayalim gerçek olmaya başladı. Bir yıldız olmak için elimden geleni yapacağım. Bana olan güveni de boşa çıkartmamak için uğraşacağım” dedi.


Öte yandan Bursaspor Kulübü, genç oyuncunun transferine ilişkin henüz resmi bir açıklama yayınlamadı.




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