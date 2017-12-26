Atatürk Konge Kültür Merkezi’nde anlayış değişti...

Bursa’nın ve Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nin tanıtım atağına ihtiyacı var. bu işin tanıtımına para harcayacağız. Profosyonellerle işbirliği yapacağız" dedi.

Başkan Alinur Aktaş. Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nin 2018 yılı projeksiyonunu basın toplantısı ile anlattı. Kongre kültür merkezinin 150 milyon dolar harcanarak 2010 yılında açıldığını hatırlatan Başkan Aktaş, "Yıllık ortalama 339 kurum 777 etkinlik yaptı. 564 bin ortalama katılımcı sayısı var. Tesis doluluk oranı yüzde 82. Uzun soluklu süreçte burayı ileriye taşımanın gayreti içindeyiz. Bence Bursa’nın en önemli projelerinden birisi. Sebep olanlardan Allah razı olsun. Doğru bir proje olduğunu söylüyorum. Bizim hesabımız, böyle bir kazanımın daha rantabl kullanılmasıyla ilgili. Kentin tüm turizm dinamiklerine görevler düşüyor. Kenti her ortamda tanıtma ve pazarlama gibi bir sorumlulukları var. Biz de üzerimize düşeni yapacağız, imkanlarımızı seferber edeceğiz" dedi.

Merinos Kongre Kültür Merkezi’ni ulusal ve uluslararası alanda geliştirmek için odaklandıklarını kaydeden AKtaş, "Profosyonellerle buluşmamız ve burayı doğru manada kullanmamız gerekiyor.

Derneklerin yöresel günleri, aktiviteleri yapıldı. Yemeği içeceği farklı konuları sergilenmeye çalışıldı. Biz gelenlere de söyledik. 2018 yılından itibaren akkmnin ilgili bölümlerini kullandırmayacağız. formata uygun değil. Kültür mozaiğinin böyle bir mekana ihtiyacı var. Yine onlarla biraraya gelip çalışma yapıyoruz. Farklı alanda farklı format üretmek zorundayız. Onları bu manada ihtiyaçlarına cevap verecek çalışma yapıyoruz. Bu alanın bu işle alakalı uygun olmadığını düşünüyoruz. Osmangazi ve Orhangazi salonunda etkinliğini yapmak gibi istek ihtiyaç öncelik var. Herkesin bunu değerlendirmesi lazım. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin tek salonları burası değil, Tayyare Kültür Merkezi, İncirli, Emir Buhari, İbrahim Paşa, Beyazıtpaşa gibi kültür merkezlerimiz var. Merinos’u üst düzey programlarla buranın fomatına uygun programları öncelikleyeceğiz. Kamu yararı gözeteceğiz. Programın içeriğini inceleyerek hareket etmekte fayda var. Siyasi partiler kullanıyor. CHP kongresi var. Ayrımcılık söz konusu değil, program içeriği bizim tanımlanmış konularımıza aykırı olmasın" diye konuştu.

Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nin uluslararası kongreler birliğine üye olduğunu vurgulayan AKtaş, "Dünyanın önemli fuarlarında stant açarak tanıtmaya çalışıyoruz. Devam edeceğiz. Bursanın ve Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nin ciddi tanıtım atağına ihtiyacı var. Bu işe tanıtımına para harcayacağız, profosyonellerle işbirliği yapacağız. Ön yargımız yok. Onlara lokal olarak tahsis edip belirli günlerde kullandırabiliriz. Bunun anlaşmasını yapabiliriz. Doluluk oranlarının kongre kültür merkezine odaklı yaraşır şekle dönüştürmemiz gerekiyor. Değer katan kaliteli etkinlikler yapılacak. Burada 2018 yılında 11 tane fuar anlaşmamız var. Bursa’nın fuar sektöründen hak ettiği payı almasını istiyoruz. Türkiye’de 400 tane fuar yapılmış. Bursa’da sadece 13 tane olmuş. Antalya’nın bile yarısında kalmışız. Türkiye’nin 2.büyük ihracat ve ticaret şehrini konuşuyoruz. Bu rakamları üst seviyeye çekmemiz gerekiyor. Fuar demek şehir ekonomisinin canlanması demek. Bilimsel kongre , ticari alım heyetleri, bilim ve ekonomiye daha fazla katkı sağlayacak çalışmalar yapacağız. Merinos’ta 2018 yılında kesinleşen 11 fuar var. Kozmetik, su ve çevre fuarı, gıda sağlık fuarı, sağlıklı beslenme fuarı, inanç ve helal gıda, deri ürünleri fuarı, anne bebek çocuk, oyuncak fuarı, üniversite tercih fuarı, bilişim ve teknoloji fuarı, turizm fuarı, sağlıklı yaşam fuarı, kariyer ve insan kaynakları fuarı düzenlenecek. Tüm sivil toplum kuruluşları ve paydaşlardan anlayış bekliyoruz" dedi.

Belediye hizmetlerinde özelleştirme taraftarı olduğunu anlatan Aktaş, "Sabah 8 akşam 5 mantığıyla idare edilmiyor bazı şeyler. Bizim ekibimizi geliştirerek mevcut ekiple yürümek durumu var. Belediye yönetiminin koyacağı irade önemli. Benim kimseye zulmetmek, kötülük etmek, kimsenin örf adet geleneklerine kastetmek gibi niyetim yok. Duygusal davranamayız. Bizim bu manada profosyonellerle buluşmamız lazım. Zaman içinde böyle bir dönüşüm gerçekleşebilir. Bursada furaların süreciyle alaklaı irade ortaya konulmuştu. Bursa tartışıp karar vermeli. Bu konuda Bursa Ticaret Sanayi Odası, Valilik ve ilgililerle biraraya gelip yeni fuar için adım atmalıyız" diye konuştu.