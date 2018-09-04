Diğer
Kategoriler
04 Eylül 2018 10:45

Atıcılar’dan tam isabet

Bursa Büyükşehir Belediyespor’un Atıcılık branşı sporcuları, başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Atıcılar’dan tam isabet

04 Eylül 2018 10:45

Bursalı sporcular, Atıcılık Trap Zafer Kupası’nda 2 birincilik ve 1 ikincilik elde etti.


1 Ağustos- 2 Eylül tarihlerinde Konya’da yapılan Atıcılık Trap Zafer Kupası’nda, Büyükşehirli sporcular göz doldurdu. 26 ilden 125 sporcunun katıldığı ve milli takım seçmelerinin de yapıldığı yarışlarda, Büyük Erkekler’de Alp Kızılsu 118/125, Büyük Kadınlarda Dilara Kızılsu 109/125 isabetli atışı ile birincilik kupasını kaldırdı. Büyük Kadınlarda yarışan bir diğer sporcu Nihan Gürer ise yarışmayı ikinci sırada tamamladı.


Ödül töreninin ardından büyük sevinç yaşayan sporcular Bursa’nın gururu oldu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
30
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç