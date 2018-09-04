Atıcılar’dan tam isabet

Bursalı sporcular, Atıcılık Trap Zafer Kupası’nda 2 birincilik ve 1 ikincilik elde etti.

1 Ağustos- 2 Eylül tarihlerinde Konya’da yapılan Atıcılık Trap Zafer Kupası’nda, Büyükşehirli sporcular göz doldurdu. 26 ilden 125 sporcunun katıldığı ve milli takım seçmelerinin de yapıldığı yarışlarda, Büyük Erkekler’de Alp Kızılsu 118/125, Büyük Kadınlarda Dilara Kızılsu 109/125 isabetli atışı ile birincilik kupasını kaldırdı. Büyük Kadınlarda yarışan bir diğer sporcu Nihan Gürer ise yarışmayı ikinci sırada tamamladı.

Ödül töreninin ardından büyük sevinç yaşayan sporcular Bursa’nın gururu oldu.