Atıcılıkta Osmangazi imzası

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu (TAAF) 2017 - 2018 yılı faaliyet programında yer alan Havalı Silahlar Grup Yarışları, Serdivan Atış Poligonu’nda yapıldı. İki gün süren müsabakaya Bursa’nın yanı sıra Çanakkale, Düzce, Eskişehir gibi Türkiye’de faaliyet gösteren birçok kulüp katıldı. 86 tüfek, 122 tabanca olmak üzere toplam 208 sporcunun madalya mücadelesi verdiği poligonda Osmangazili atıcılar, yarışlarda göz doldurdu. Büyük Bayanlar Havalı Tabanca kategorisinde mücadele eden Osmangazili sporcu Emine Taşdelen ikinci olurken, Büyük Erkekler Tüfek kategorisinde Muhammet Ensar Ertekin ise ikinci oldu.

Bunun yanı sıra Yıldız Bayanlar Tüfek kategorisinde yarışan Beyza Duman, Minik Erkekler Tüfek kategorisinde Barışcan Duyduk, Minik Erkekler Havalı Tabanca kategorisinde ise Enes Satı üçüncülük elde etti. Müsabaka sonunda dereceye giren Osmangazi Belediyesporlu sporcular, Temmuz ayında Samsun’da gerçekleştirilecek milli takım seçmelerine katılmaya hak kazandı.