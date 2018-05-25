Atık pil toplama kampanyasına öğrencilerden destek

Şehit Öğretmen Etem Yaşar İlkokulu 2-F sınıf öğrencileri, öğretmenleri Nesrin Afacan öncülüğünde, 2 ay içerisinde 75 kilogram atık pil toplayarak, projeye destek verdi. Toplanan atık piller, imha edilmek üzere yetkililere teslim edildi.

2-F sınıfına giderek miniklere teşekkür eden Temizlik İşleri Müdürü Ahmet Dedetürk, kız öğrencilere oyuncak bebek, erkek öğrencilere de rengârenk oyuncak arabalar hediye etti. Gemlik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü olarak, Belediye Başkanı Refik Yılmaz’ın direktifleri doğrultusunda özellikle geri dönüşüm konusunda örnek projeleri uygulamaya koyduklarını vurgulayan Ahmet Dedetürk, ambalajlı atıklar, atık pil ve bitkisel atık yağ toplama ile ilgili çalışmalarının birçok ilçe belediyesinden daha etkili olduklarını ifade etti. “Doğayı korumak, gelecek nesillere yaşanabilecek bir kent ve çevre oluşturmak için çalışıyoruz” diye konuşan Dedetürk, projeye verdikleri desteklerden dolayı 2-F sınıfı öğretmeni Nesrin Afacan ve öğrencilerine teşekkür etti.