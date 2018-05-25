Diğer
Kategoriler
25 Mayıs 2018 11:05

Atık pil toplama kampanyasına öğrencilerden destek

Gemlik Belediyesi tarafından hayata geçirilen atık pil toplama kampanyasına bir destek de öğrencilerden geldi.

Atık pil toplama kampanyasına öğrencilerden destek

25 Mayıs 2018 11:05

Şehit Öğretmen Etem Yaşar İlkokulu 2-F sınıf öğrencileri, öğretmenleri Nesrin Afacan öncülüğünde, 2 ay içerisinde 75 kilogram atık pil toplayarak, projeye destek verdi. Toplanan atık piller, imha edilmek üzere yetkililere teslim edildi.


2-F sınıfına giderek miniklere teşekkür eden Temizlik İşleri Müdürü Ahmet Dedetürk, kız öğrencilere oyuncak bebek, erkek öğrencilere de rengârenk oyuncak arabalar hediye etti. Gemlik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü olarak, Belediye Başkanı Refik Yılmaz’ın direktifleri doğrultusunda özellikle geri dönüşüm konusunda örnek projeleri uygulamaya koyduklarını vurgulayan Ahmet Dedetürk, ambalajlı atıklar, atık pil ve bitkisel atık yağ toplama ile ilgili çalışmalarının birçok ilçe belediyesinden daha etkili olduklarını ifade etti. “Doğayı korumak, gelecek nesillere yaşanabilecek bir kent ve çevre oluşturmak için çalışıyoruz” diye konuşan Dedetürk, projeye verdikleri desteklerden dolayı 2-F sınıfı öğretmeni Nesrin Afacan ve öğrencilerine teşekkür etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
24
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Pazar
    24°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    24°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç