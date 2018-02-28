Atık yağı getir zeytinyağlı sabunu götür

Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında atık yağların insan, çevre ve tabiata zarar vermesinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Proje kapsamında 1 litre atık yağı getirene 1 adet zeytinyağlı sabun hediye ediliyor.

Lavaboya dökülen 1 litre bitkisel atık yağın, 1 milyon litre suyu kirlettiğine dikkat çeken Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, "İlçemizdeki evlerde ve iş yerlerinde lavaboya dökülen atık yağlar çevreye had safhada zarar verdiği için böyle bir projeyi hayata geçirdik. Vatandaşlarımızdan bu konuda daha hassas davranmalarını rica ediyoruz. Muhtarlarımız bizim için mahallelerindeki vatandaşlarımızın getirdiği atık bitkisel yağları toplayacak. 1 litre atık yağ getirene 1 adet zeytinyağlı sabun hediye edeceğiz” diye konuştu.