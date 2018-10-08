Atıkları ateşe verip kaçtılar

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kerestelerin yakınlarında ateşe verilen atıklar korku dolu anlar yaşanmasına sebep oldu. Alevler enerji nakil hattına kadar yükselirken, gökyüzünü kara bir duman tabakası kapladı.

Olay, İnegöl Ağaç İşleri Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Henüz kimliği belirsiz şahıs veya şahıslar, boş arsada, çevresinde kerestelerin bulunduğu alana dökülen çöpleri ateşe vererek uzaklaştı. Bir anda gökyüzünü alevler ve kara dumanlar kapladı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri söz konusu adrese gelerek yangını söndürdü. Aalevler arasında kalan çöp konteyneri ise kullanılmaz hale geldi.