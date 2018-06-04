Atış Yapı ailesi iftarda buluştu

Firma, 6 yıldır her ramazan ayının üçüncü cumartesi günü, “Huzuru, bereketi, kardeşliği birlikte paylaşalım” ana temasıyla düzenlediği iftar yemeğini bu yıl, “Nerede O Eski Ramazanlar” adı altında düzenledi.

Eski ramazanlarda olduğu gibi, tahta bacak alev gösterisi davetlilerden tam not aldı. Gecede tasavvuf müziği konseri ile davetlilerine unutulmaz anlar yaşatan Atış Yapı CEO’su Ahmet Atış, “Ramazan kaynaşmanın, paylaşmanın ve dostluğun en derin duygularla yaşandığı bir ay, bu akşam aramızda olup bereketi ve günün kutsiyetini varlıklarıyla yücelten tüm dostlarımıza, iyi ki varsınız dünyanın bütün güzellikleri sizinle olsun demek istiyorum” şeklinde konuştu.