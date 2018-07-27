Atları denize sokup serinlettiler

Bursa’nın Mudanya ilçesinde geçtiğimiz gün sıcaktan bunalan 2 genç, bindikleri atlar ile birlikte denize girdi. O anlar ise çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı. Plajda bir anda ortaya çıkan atları görünce ne olduğunu anlayamayan bazı vatandaşlar ise o anları şaşkınlıkla izledi. Sosyal medya hesaplarında da gündeme gelen konuda vatandaşlar yaptığı açıklamalarda, "Sahipleri ile beraber serinlemek için yüzen köpekleri görüyoruz da böylesini ilk kez görüyoruz" diyerek şaşkın olduklarını belirtti.