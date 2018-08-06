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06 Ağustos 2018 11:17

Atletizmde final heyecanı

Bursa Büyükşehir Belediyespor Atletizm Genç Takımı, Turkcell Türkiye Atletizm U20 Ligi’nde finale yükseldi.

Atletizmde final heyecanı

06 Ağustos 2018 11:17


Turkcell Türkiye Atletizm U20 Ligi’nin ilk ayağı, 1 Ağustos tarihinde Samsun’da tamamlandı. İlkadım Atletizm Pisti’nde yapılan yarışlarda Büyükşehirli sporcular 5 üçüncülük, 4 ikincilik ve 1 birincilik elde etti. Genel toplamda 152 puan toplayan Büyükşehir’in genç atletleri, iki etaptan oluşan ligin ilk etabını Fenerbahçe ve ENKA’nın ardından üçüncü tamamlayarak finale yükseldi.


1 Eylül’de Denizli’de yapılacak final yarışlarında Bursa’yı temsil edecek olan Büyükşehirli genç atletler, şehre dereceyle dönmek istediklerini söyledi.




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