Atletizmde final heyecanı

Turkcell Türkiye Atletizm U20 Ligi’nin ilk ayağı, 1 Ağustos tarihinde Samsun’da tamamlandı. İlkadım Atletizm Pisti’nde yapılan yarışlarda Büyükşehirli sporcular 5 üçüncülük, 4 ikincilik ve 1 birincilik elde etti. Genel toplamda 152 puan toplayan Büyükşehir’in genç atletleri, iki etaptan oluşan ligin ilk etabını Fenerbahçe ve ENKA’nın ardından üçüncü tamamlayarak finale yükseldi.

1 Eylül’de Denizli’de yapılacak final yarışlarında Bursa’yı temsil edecek olan Büyükşehirli genç atletler, şehre dereceyle dönmek istediklerini söyledi.