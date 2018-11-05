ATM'ye kurulan düzeneği vatandaş ortaya çıkardı

Orhangazi'de bir kamu bankasına ait ATM'ye yerleştirilen düzenek vatandaşın dikkati ile ortaya çıktı. Polis, düzeneği yerleştiren kişi ya da kişileri bulmak, kaç kişinin mağdur olduğunun belirlenmesi için çalışma başlattı.

Orhangazi'de bir bankanın ATM'sine kurulan düzenek vatandaşın dikkati üzerine ortaya çıktı. Olay, bir kamu bankasının Cumhuriyet alanında bulunan ATM'sinde meydana geldi. Para çekmek isteyen bir vatandaş ATM'den kartını alamadı. Hemen ardından işlem yapan bir kadın da parasını çektikten sonra kartını alamayınca şüphelenerek ATM'nin kart yuvasını kontrol etti.

Yuva üzerine düzenek yapmışlar

İsmi açıklanmayan kadın, ATM'nin kart yuvasını kontrol ettiğinde, yuvanın üzerine yerleştirilen düzenek ortaya çıktı. Vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, düzeneği yerleştiren dolandırıcıların tespiti için çalışma başlattı. Bölgedeki kameraları ve ATM'de bulunan kameraları incelemeye alan ekipler, bankanın genel merkezi ile de irtibat kurarak düzenek kurulduktan sonra işlem yapan müşterilerin hesaplarının dondurulmasını sağladı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.