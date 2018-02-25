Av sezonunun son gününde arkadaşının kurşunuyla can verdi

Edinilen bilgiye göre, Bursa'nın Keles ilçesine bağlı Düvenli köyünde yaşayan 2 çocuk babası Serdar Kılıç, av sezonunun son gününde arkadaşlarıyla birlikte avlanmak için Domaniç bölgesine gitti. İddiaya göre, av esnasında Kılıç'ın yanında bulunan arkadaşlarından birinin ayağı kaydı ve omzundaki av tüfeği ateş aldı. Silahtan çıkan kurşun Kılıç'ın başına isabet etti. Başından yaralanan Kılıç, olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili jandarma ve sağlık ekiplerine bilgi verildi. Konuyla ilgili inceleme devam ediyor.

Hasan Yalçın

