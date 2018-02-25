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25 Şubat 2018 20:33

Av sezonunun son gününde arkadaşının kurşunuyla can verdi

Bursa'nın Keles ilçesinde av sezonunun son gününde arkadaşıyla birlikte avlanmaya giden bir kişi, ayağı kayan arkadaşının yanlışlıkla ateşlenen silahıyla hayatını kaybetti.

Av sezonunun son gününde arkadaşının kurşunuyla can verdi

25 Şubat 2018 20:33

Edinilen bilgiye göre, Bursa'nın Keles ilçesine bağlı Düvenli köyünde yaşayan 2 çocuk babası Serdar Kılıç, av sezonunun son gününde arkadaşlarıyla birlikte avlanmak için Domaniç bölgesine gitti. İddiaya göre, av esnasında Kılıç'ın yanında bulunan arkadaşlarından birinin ayağı kaydı ve omzundaki av tüfeği ateş aldı. Silahtan çıkan kurşun Kılıç'ın başına isabet etti. Başından yaralanan Kılıç, olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili jandarma ve sağlık ekiplerine bilgi verildi. Konuyla ilgili inceleme devam ediyor.

Hasan Yalçın
 




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