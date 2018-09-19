Avdancık Köprüsü hızla yükseliyor

Osmangazi Belediyesi tarafından Demirtaş Bölgesi ile Avdancık Mahallesi'ni birbirinden ayıran dere üzerine inşa edilen yeni köprü hızla yükseliyor. Dolgu çalışmaları tamamlanarak kirişleri konulan köprü, hem araç hem de yaya trafiğine uygun olarak inşa ediliyor.

Osmangazi Belediyesi, Demirtaş Bölgesi ile Avdancık Mahallesi arasında yıllar önce tek yönlü olarak inşa edilen ve artan araç trafiğiyle birlikte ulaşımda sıkıntıların yaşanmasına sebep olan mevcut köprünün yerine yeni ve modern bir köprü inşa ediyor. Temeli geçtiğimiz Mart ayında atılan köprüdeki çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. İki mahalleyi birbirinden ayıran dere üzerine hem araç hem de yaya trafiğine uygun olarak inşa edilen 27 metre genişliğinde ve 20 metre uzunluğundaki köprünün dolgu çalışmaları tamamlandı. Kirişleri de konulan köprünün 2018 yılı sonuna kadar hizmete açılması hedefleniyor. Her iki yönde 1.5 metre genişliğinde yaya yolu da yer alacak olan köprü, bağlantı yolları ile birlikte Avdancık ve Seçköy Mahalleleri ile Demirtaş Barajı çevresinde bulunan maden ocaklarına ait araçların oluşturduğu trafik sorununu çözecek.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Demirtaş-Avdancık Köprüsü inşaatını gezerek çalışmaları inceledi. Yetkililerden inşaatta gelinen son nokta hakkında bilgiler alan Başkan Dündar, yeni köprünün bölgede artan trafik yoğunluğunu rahatlatacağını söyledi. Demirtaş-Avdancık Köprüsü inşaatında son aşamaya geldiklerini belirten Başkan Dündar, “Bu köprüyü yoğun araç trafiğinin olduğu bir bölgede inşa ediyoruz. Mevcut, eski köprü, sadece tek aracın geçeceği genişlikte olması sebebiyle bölgedeki artan trafik yoğunluğuna cevap veremez duruma gelmişti. İnşa ettiğimiz yeni ve modern köprü ile bölgede artan trafiği yoğunluğunu rahatlatacağız. Fore kazık yöntemi ile temelini sağlamlaştırdıktan sonra kirişler konuldu. Beton dökümünün yapılmasının ardından asfaltlama çalışmasına başlayacağız. Çift aracın rahatlıkla geçebileceği 27 metre genişliğindeki köprü, aynı zamanda her iki yönde yer alacak 1.5 metre genişliğindeki yaya yolları ile rahat ve güvenli ulaşım imkanı sunacak. Bölge halkı adına hayırlı olmasını diliyorum” dedi.