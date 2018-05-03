Avdancık Köprüsü’nün temeli atıldı

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, hem araç hem de yaya trafiğine uygun olarak inşa edilecek olan köprünün bölgede artan trafik yoğunluğunu ulaşımı rahatlatacağını söyledi.

Osmangazi Belediyesi, Demirtaş Bölgesi ile Avdancık Mahallesi arasında yıllar önce tek yönlü olarak inşa edilen ve artan araç trafiğiyle birlikte ulaşımda sıkıntıların yaşanmasına neden olan mevcut köprünün yerine yeni ve modern bir köprü inşa ediliyor. İki mahalleyi birbirinden ayıran dere üzerine hem araç hem de yaya trafiğine uygun olarak inşa edilecek olan köprünün temeli düzenlenen törenle atıldı. 27 metre genişliğinde ve 20 metre uzunluğunda inşa edilecek olan yeni köprü, 2018 yılı sonuna kadar hizmete açılacak. Osmangazi Belediye Mustafa Dündar’ın ev sahipliğinde düzenlenen Avdancık Köprüsü temel atma törenine Osmangazi Kaymakamı Zafer Orhan, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, BESOB Başkanı Arif Tak, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez ile çok sayıda davetli katıldı.

Dündar, Osmangazi Belediyesi olarak Osmangazi’nin yeniden inşa edilmesi noktasında ciddi çalışmalar yürüttüklerini ifade ederek, “Yaptığımız çalışmalar ile Osmangazi, planlı şehirciliğin adresi haline geldi. 2009 yılında 19 bin olan Demirtaş bölgesinde, imar planlarını uygulayarak 15 bin daireye ruhsat verdik. Çalışmalarımız sonucunda burada yeni bir şehir ortaya çıktı ve 60 bin kişilik nüfus artışı ile Demirtaş’ın nüfusu bugün 80 bine ulaştı. Planlı yapılaşma ile buradaki çarpık yapılaşmanın da önüne geçtik. Geçmiş yıllarda yapılan çarpık yapılaşmadan dolayı bugün hizmet yapacak alan bulmakta zorlanıyoruz. Birçok yatırımımızı kamulaştırmalar sonucu elde ettiğimiz alanlarda hayata geçiriyoruz. 9 yılda 500 milyon liralık kamulaştırma yaptık. Bu, plansız yapılaşmanın bize olan faturasıdır. Bu zamana kadar tüm yöneticiler her dönem 14 bin kişilik planlı bir şehir yapmış olsa bugün bu kamulaştırma bedelini ödemek durumunda kalmazdık. Bu para başka yatırımlara harcanırdı. İşte biz şehrine sahip çıkan yönetim anlayışıyla planların uygulandığı modern şehri inşa ettik” dedi.

Dündar, Demirtaş büyüdükçe yapılan hizmetlerin de büyüdüğünü belirterek, “Demirtaş, Bursa’nın en eski belediyelerinden. Burada ciddi yatırımlar yapıyoruz. 2009 yılında Osmangazi Belediyesi’ne bağlanmasıyla birlikte buradaki ihtiyaçlar ve talepler doğrultusunda çalışma planı hazırladık. İlçe merkeziyle uyumlu olacak şekilde yatırımları hayata geçirdik. Demirtaş’ta Bursa’nın en güzel meydanını yapıyoruz. Bir sanat eseri niteliğindeki Demirtaş Cami projesini hayata geçirdik. Bu yıl ramazan ayının ilk teravih namazını bu camide kılacağız. Demirtaş’ta 10 caminin çevre düzenlemesini yaparak eksikliklerini giderdik. 10 okulumuzun çevre düzenlemesini yaptık. 9 park inşa ettik. Bu yıl da 6 park inşa edeceğiz Demirtaş Atıcılık ve Trap Tesisleri’ni bu bölgeye kazandırdık. Demirtaş bölgesinde ayrıca yeni yerleşim eri olan Ayazma bölgesinde 5 bin 110 metre yeni imar yolu açtık. Yeni hizmet binası için bölgedeki binaları kamulaştırdık. Modern bir hizmet binasını Demirtaş’a kazandırıyoruz. İnşallah en kısa zamanda hizmete açacağız. Demirtaş bir cazibe merkezi oldu. Demirtaş büyürken biz de hizmetlerimizi büyütüyoruz” diye konuştu.

"Hem insanları hem gönülleri birleştiriyoruz"

Temelini attıkları Avdancık Köprüsü ile sadece bölgedeki trafiği rahatlatmadıklarını aynı zamanda gönüllere de köprü kurduklarını ifade eden Dündar, "Mevcut köprü yıllar önce tek yönlü olarak inşa edildiği için bölgede artan trafik yoğunluğuna cevap veremez duruma gelmişti. Yeni köprü, Demirtaş Bölgesi ile Avdancık Mahallesi’ni birbirinden ayıran dere üzerine hem araç hem de yaya trafiğine uygun olarak inşa edilecek. 27 metre genişliğinde ve 20 metre uzunluğunda olacak. Avdancık Köprüsü, betonarme kaide üzerinde her biri 90 santimetre kalınlığında ve 20 metre uzunluğunda, 30 adet ön germeli betonarme kirişler beton kaideler üzerine oturtulacak. Her iki yönde yaklaşık 250 metre uzunluğunda 1,5 metre genişliğinde yaya yolu bulunan köprü, bağlantı yolları ile birlikte Avdancık ve Seçköy Mahalleleri ile Demirtaş Barajı çevresinde bulunan maden ocaklarına ait araçların oluşturduğu trafik sorununu çözecek” şeklinde konuştu.

Osmangazi Kaymakamı Zafer Orhan da, "Göreve geldiğim günden itibaren neredeyse her hafta Osmangazi Belediyesi’nin bir temel atma ya da açılış törenine katılıyorum. Bugün de önemli bir yatırımın temelini atıyoruz. Bu güzel köprü hem insanları hem de gönülleri birleştirecektir. Başta Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” açıklamasını yaptı.