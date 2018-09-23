AVM'de Galya yoğun ilgi gördü

Narkotem ve motorize ekiplerin yer aldığı stantta narkotik köpeği Galya büyük ilgiyle karşılaştı.

Bursa İl Emniyet Müdürü Osman Ak'ın madde bağımlılığıyla mücadele kapsamında başlattığı çalışmalar devam ediyor. Okullarda öğretmen ve velilere seminer veren narkotik polisi, vatandaşla her alanda buluşmaya özen gösteriyor. Madde bağımlılığına dikkat çekmek için narkotik polisi, kentin en işlek alışveriş merkezlerinden birinde ‘Madde Bağımlılığıyla Mücadele' standı açtı. Sabah saat 10.00'dan akşam 17.00'ye kadar AVM'de vatandaşa madde bağımlılığının zararları ve mücadelenin anlatıldığı standa Narkotem motorize ekipleri, narkotik polisi ve eğitimli narkotik köpeği Galya katıldı. Madde bağımlılığının zararları ile ilgili hazırlanan slayt gösterileri projeksiyon cihazlarıyla perdelere yansıtılırken, hazırlanan broşürler vatandaşlara dağıtıldı. Narkotik köpeği Galya sık sık standa gelerek çocuklarla buluştu. Özellikle çocukların yoğun ilgi gösterdiği Galya'yı sevmek için insanlar sıraya girdi. Aileler çocuklarını motosikletlere bindirerek hatıra fotoğrafı çekerken, yapılan etkinliğin içeriği ile ilgili de bilgi aldı. Yaklaşık 7 saat süren stant etkinliği, Galya'nın da AVM'den ayrılmasıyla son buldu.