İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

AVM'de gümrük kaçağı sigara ve puro operasyonu

Bursa’da bir alışveriş merkezinde elektronik sigara, puro ve tütün ürünleri satan iş yerine yönelik baskın düzenledi.

Bursa'da bir alışveriş merkezinde elektronik sigara, puro ve tütün ürünleri satan iş yerine yönelik baskın düzenledi. Baskında 30 bin liralık gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.


Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarlqa Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir AVM'de tütün mamulleri satan iş yerine operasyon düzenledi. Operasyonda 30 bin lira değerinde elektronik sigara, puro ve tütün ürünü ele geçirildi. Gümrük kaçağı tekel ürünü satmaktan gözaltına alınan B.A'nın emniyetteki sorgusu devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.