AVM'de gümrük kaçağı sigara ve puro operasyonu

Bursa'da bir alışveriş merkezinde elektronik sigara, puro ve tütün ürünleri satan iş yerine yönelik baskın düzenledi. Baskında 30 bin liralık gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarlqa Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir AVM'de tütün mamulleri satan iş yerine operasyon düzenledi. Operasyonda 30 bin lira değerinde elektronik sigara, puro ve tütün ürünü ele geçirildi. Gümrük kaçağı tekel ürünü satmaktan gözaltına alınan B.A'nın emniyetteki sorgusu devam ediyor.