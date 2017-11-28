Avrupa Birliği’nden Nilüfer’e “Dönüştürücü Eylem Ödülü”

Nilüfer Belediyesi, Avrupa Birliği Sürdürülebilir Şehirler Platformu tarafından bu yıl ilk kez verilen ve Avrupa’nın 11 ülkesinden 35 başvurunun yapıldığı “Dönüştürücü Eylem Ödülü”nü (Transformative Action Award) alan ilk kurum oldu. Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, ödülle ilgili Halk Evi’nde basın toplantısı düzenledi. Başkan Bozbey, Belçika’nın başkenti Brüksel’de bu yıl ilk kez verilen ödülün önemine dikkat çekerek, “Brüksel’de düzenlenen törenle, ilk kez verilen bu ödülün Nilüferliler olarak Türkiye’ye kazandırılması çok önemli. Avrupa Birliği Sürdürülebilir Şehirler Platformu tarafından tek kategoride verilen bu ödülü, 35 başvuru arasından bizimle birlikte finale kalan İspanya’dan Zaragoza ile Nerbio - Ibaizabal ve Almanya’dan Manheimm’ı geride bırakarak almak da çok önemli. Ama en önemlisi, yıllardır mücadele verdiğimiz bir alanda, demokrasi ve katılımcılık konusunda ürettiğimiz projelerle bu ödülü almak, doğru bir yolda olduğumuzu bizlere bir kez daha gösterdi” dedi.

11 Avrupa ülkesinden 35 şehrin başvurduğu yarışmada Nilüfer Belediyesi’nin örnek gösterilen “Mahalle Komiteleri”, “İnovasyon Merkezi” ve “Enerji Kooperatifi” projeleri ile ödül aldıklarını kaydeden Bozbey, “Bu projeler, şehrimizin örnek ve katılımcı yerel yönetimi destekleyen dönüştürücü eylemleri olarak sunuldu. Mahalle Komiteleri, yerelde güçlü demokrasiyi ve karar vermeyi, İnovasyon Merkezi sosyal inovasyonda katılımcılık merkezini, Enerji Kooperatifi de yerel yenilenebilir enerjiye dayalı enerji demokrasisini temsil etmektedir. Bu projelerin her biri, Nilüfer Belediyesi’nin ‘yaşanabilir ve kapsayıcı bir kent’ oluşturmak maksadıyla hayata geçirdiği projelerdir” diye konuştu.

Nilüfer İnovasyon Merkezi’nin sosyal inovasyon platformu olduğuna dikkat çeken Başkan Bozbey, “İnovasyon Merkezi toplumsal, kültürel, ekonomik ve çevre meselelerine katılımcılıkla, yenilikçi çözümler üretmek ve bunları hayata geçirmek için kurduk. Merkez, yenilikçi yaklaşımıyla Nilüfer Belediyesi’nin inovasyon kapasitesini artıran bir birimimizdir. Bu projeyle beraber sadece ferdî değil kolektif fikir üretiminin kuvvetlendirilmesini amaçlıyoruz” şeklinde konuştu.

Türkiye’de ilkleri hayata geçirdiklerini de söyleyen Bozbey, ödül almada önemli bir yeri olan Nilüfer Enerji Kooperatifi ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Bozbey, “Nilüfer Enerji Kooperatifi, çalışanların ve vatandaşların ortak olduğu yenilenebilir enerji kooperatiflerinin oluşturulması yoluyla enerji arzı mimarisini demokratikleştirmeyi hedefliyor. Bu sistemle, doğrudan vatandaşlar tarafından kontrol edilen düşük karbonlu bir enerji geleceğinin temelini oluşturmayı hedefliyoruz. Enerji Kooperatifi de bir ilktir. 2016 yılında, bu alanda engellerin bulunduğu Türkiye’deki tartışmalı mevzuat ortamında kuruldu. Nilüfer Enerji Kooperatifi, Türkiye’de belediyeler için kendi türünün ilk örneğini oluşturdu ve köklü bir enerji demokrasisine yol açtı” dedi.

Basın mensuplarıyla birlikte Nilüfer İnovasyon Merkezi’ni de gezen Başkan Bozbey, “Bu anlamlı ödülü kazanmamızı sağlayan 3 proje de önemli sosyokültürel ve ekonomik etkilere sahip, sürdürülebilir eylemlerdir. Nilüfer’in gösterdiği bu katılımcı çabada elbette ki bize inanan, hizmetlerimizde her zaman yanımızda olan Nilüferlilerin payı büyüktür. Bu ödülü çalışmalarımızda her zaman bizlere destek olan Nilüferlilere adıyorum. Ve en önemlisi, bu projelerin yaşama geçirilmesinde ve sürdürülmesinde emeği geçen bütün arkadaşlarıma, Nilüfer’in güçlü ekip anlayışıyla emek veren bütün çalışma arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum” diye kaydetti.