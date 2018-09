Avrupa Gemlik zeytinini sevdi

Zeytinin başkenti Gemlik'te hasat dönemine sayılı günler kaldı. Bu sene zeytin hasadında 100 bin ton mahsul elde edilmesi bekleniyor. Türkiye'de ve dünyada bilinmesi ve ayırt edilebilmesi açısından coğrafi işareti ile farkındalık oluşturulan Gemlik zeytini Avrupa'ya 50 milyon dolarlık ihracat yaparak rekor kırdı. Bu sene yeni mahsul ile 100 bin ton zeytin bekleyen bölge ihracatta yeni rekor kırmaya hazırlanıyor.

Gemlik Ticaret Borsası Başkanı Özden Çakır, “Gemlik zeytinimiz dünyaca ünlü sofralık bir zeytindir. Diğer yörelerden kendisini ayırt etmesi özelliği de yüzde 85 et oranı ve ince kabuk olması lezzetinin dünyaca ünlü olmasıdır. Tabi buda iklim şartlarına göre Allah bu bölgeye kendine has bir ürün vermiş. Bizlerde bu ürünü daha güzel bir yerlere taşımamız için Gemlik borsası olarak 2003 te bizden önceki yönetimde ki arkadaşlarımız coğrafi İşaret başvurusunu yapmışlar 2004 te bizlerde yönetime geldik bu süre zarfında 2014 te coğrafi işaretimiz Gemlik Zeytinine aldık. Tabi coğrafi işaretin anlamı kaliteni daha öne çıkarma amaçlı. Biz bu coğrafi işareti dört bölgeye aldık İznik, Orhangazi, Mudanya, Gemlik olarak. Tabii biliyorsunuz piyasalarda başka illerde de ilçelerde de bu zeytin yetişiyor. Buradan giden fidanlarla Gemlik zeytinini öne çıkarmaya çalışıyorlarş ama Allah'ın vermiş olduğu bir lütuf olarak buranın hava şartları ve ikliminden hiçbir kalite Gemlik zeytininin kalitesini tutmuyor. Biz de bu Gemlik zeytinini koruma altına almamız için Gemlik zeytinin coğrafi işaretini alıp bunun devamını sürdürüyoruz. Tabii bunun biz tam ayırt edici özelliğini gözle tam ayıramadığımız için biz hologram ve logo oluşturduk. Tüketicilerimize buradan şunu söylemek istiyorum Gemlik zeytinini ambalajların üstünde ki coğrafi işaret ve logoyla ayırabilirler. Çünkü bunun bütün yükümlülüğü Gemlik borsasına aittir. Biz şu anda Gemlik markasını sadece bu dört bölgenin tüccarı kullanabiliyor. Dışarıda ki tüccar arkadaşlarımız Gemlik yazamıyorlar tenekelerin üstüne sadece siyah zeytin yazıyorlar. Biz de bunun ayırt edici özelliğini ayırmamız içim Gemlik zeytininin bu coğrafi işaret çalışmalarına devam ediyoruz. Bütün sorumluluğu Gemlik Borsası'na aittir. Tüketicilerimiz marketlerden pazarlardan alışveriş yaparken bu logoya ve holograma dikkat etmesi lazım kaliteli bir ürün yemek istiyorlarsa. Gemlik Borsası olarak çalışmalarımız devam ediyor lisanslı depoculuk çalışmalarımız var. Zeytini daha güzel yerlerde tanıtmamız için yurt dışı fuarlarına katılıyoruz yurt içi fuarlarına katılıyoruz her sene bunu geleneksel olarak devam ettiriyoruz. İnşallah Gemlik zeytinini bir ay sonrada Antalya fuarında tanıtacağız. Biliyorsunuz 2011 senesinde çok büyük bir zeytin olmuştu bizim bu bölgede ama maalesef onlar ufak zeytin olduğu için fazla bir fiyat artışı olmadı yağlık olarak sıkıldı. 2011'den sonra da zeytin 3-4 seneden beri fazla verim olmadığı için çiftçimiz biraz sıkıntılı duruma girdi. Bu sene bakıyoruz bütün bölgede ki zeytinlerde güzel bir zeytin var. İnşallah bu sene güzel olacak. 4 bölgeden 80-100 bin ton arası zeytin bekliyoruz. Bu sene geçen senelere göre daha güzel bir hasat olacak. Gemlik Ticaret Borsası olarak biz Gemlik coğrafi işaretinin logosu ve hologramını bu ambalajların üstlerine tenekelerde yapıştırıyoruz. Gemlik Ticaret Borsası olarak zeytinin daha güzel kaliteli olduğunu amaçlamamız için tüketicilere buradan seslenmek istiyorum. Tüketiciler marketlerden alışveriş yaparken mahalle pazar yerleri olabilir marketler olabilir coğrafi işarete dikkat etsinler. Bu hologramı gördükleri her ambalajın üstünde Gemlik Ticaret Borsası'nın garantisi vardır. Kaliteli zeytin yemek istiyorlarsa hologram ve coğrafi işarete dikkat etsinler. Gemlik zeytinimizin ihracatı şu anda 50 milyon doları aşmaktadır. İnşallah bu hedefimizi daha yukarlara çıkarmayı Allah bize nasip etsin” diye bilgi verdi.