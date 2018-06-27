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27 Haziran 2018 15:59

Avrupa’da Osmangazi fırtınası esecek

Osmangazi Belediyespor Yüzme Takımı sporcusu Elif Yazıcılar, Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası’nda mücadele edecek.

Avrupa’da Osmangazi fırtınası esecek

27 Haziran 2018 15:59


Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası’nda ter dökecek milli takımın kadrosunda yer alan Osmangazi Belediyespor Yüzme Takımı sporcularından Elif Yazıcılar, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bursa Atıcılar Olimpik Yüzme Havuzu’nda hazırlıklarını sürdüren Osmangazili yüzücü, haftanın 6 günü çift antrenman programı ile çalışmalarını gerçekleştiriyor. Bulgaristan, Romanya, Yunanistan gibi Avrupa’da faaliyet gösteren birçok kulübün katılım sağlayacağı şampiyonada Osmangazi Belediyespor’un başarılı sporcusu Elif Yazıcılar 100 metre ve 200 metre sırt kategorilerinde kulaç atacak.


Başantrenör Eray Açıkgöz eşliğinde Finlandiya’nın Helsinki şehrinde mücadele edecek ay-yıldızlı ekip, 34 sporcudan oluşacak kafile ile Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyor.


Sporcuların başarısıyla büyük mutluluk yaşadıklarını belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Böylesine önemli uluslararası müsabakada bizleri temsil edecek olan sporcumuzu kutluyor, başarılar diliyorum” dedi.




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