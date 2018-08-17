Avrupa’dan Bursa’ya meslek öğrenmeye geldiler

Gurbetçi vatandaşlar Bursa’da aldıkları eğitimler sayesinde sektörün aranan elemanları haline geliyor.

Bursa’nın önde gelen eğitim kurumlarından Essplus Akademi, güzellik sektöründe kendisini geliştirmek isteyen Avrupalı Türklerin bir numaralı tercihi oldu. Hollanda, Belçika, Bulgaristan ve Avusturya başta olmak üzere Avrupa’nın birçok ülkesinde ikamet eden Türkler, güzellik sektöründe çalışmak için eğitimlerini Essplus Akademi’de alıyor. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan kursiyerler aldıkları sertifikalar ile ülkelerine döndüklerinde kolayca iş bulabiliyor.

Avrupa’nın güzellik sektörüne Türk damgası

Özellikle yaz tatili için Türkiye’ye gelen vatandaşlar tarafından ciddi bir katılım oranı yakaladıklarını kaydeden Essplus Akademi Kurucu Ortağı Gülin Çifçi, verdikleri kaliteli eğitimin tercih edilmelerindeki bir numaralı etken olduğunu vurguladı. Türk kökenli vatandaşların Avrupa’da güzellik ve estetik sektöründe önemli bir konumda olduklarını açıklayan Gülin Çifçi; “Buradaki eğitimlerimizin sonunda kurum onaylı ve Milli Egitim Bakanlığı onaylı sertifika veriyoruz. Avrupa’da yaşayan Türk vatandaşlarımız da bu konuya özellikle önem veriyor. Yaz tatiline geldiklerinde burada eğitimlerini alıyorlar. Kurs sonunda aldıkları sertifikalar ile döndükleri ülkelerde mesleklerini icra edebiliyorlar. Burada verdiğimiz pratik eğitimler sayesinde hiç zorlanmadan sektörde iş bulabiliyorlar. Kurslarımız sadece Avrupa’dan değil, Orta Asya’dan ve komşu ülkelerden de ilgi görüyor” diye konuştu.

Hem tatil hem eğitim

Avrupa’dan Bursa’ya eğitim için gelen gurbetçi vatandaşlar ise aldıkları eğitimlerin kendilerine çok önemli katkılar sağladığını söyledi. Belçika’dan mikroblading kursu için Bursa’ya gelen Bedia Şahin, hem tatil yaptığını hem de aldığı eğitimler sayesinde Belçika’ya döndüğünde iş bulmasının daha da kolaylaşacağını aktardı. Hollanda’dan gelen Zeynep Naz Liva ise ipek kirpik eğitimi aldığını ve bu konuda kendisini daha da geliştirmek istediğini söyledi.