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31 Mayıs 2018 12:25

Avrupalı gençler kimsesiz çocuklar için geldi

Kimsesiz çocukların hayatını güzelleştirmek adına, 4 farklı ülkeden toplam 44 genç Bursa’nın Mudanya ilçesine geldi.

Avrupalı gençler kimsesiz çocuklar için geldi

31 Mayıs 2018 12:25


Türkiye, Portekiz, İspanya, Litvanya ve Romanya’dan toplam 44 genç ’Change Your Mind!-Değiştir Fikrini!’ isimli, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından onaylanan Erasmus Plus Gençlik Değişimi Projesi kapsamında Bursa’da ’Kimsesiz Çocuklar’ ile ilgili çalışmalara imza atıyor.


Katılımcılar kimsesiz çocuklar hakkında grup çalışmaları, araştırmalar, sunumlar, münazara, logo çalışmaları ve kültürel çalışmalarda bulunmaktadırlar. Katılımcı gençler aynı zamanda düzenledikleri kültürel faaliyetler ile birbirlerinin kültürlerini yakından tanıma fırsatı da elde ederek kültür değişimine öncülük etmektedir. Proje Koordinatörü Av. Ertan Derin, “Avrupa’da kimsesiz çocuklar ile ilgili güçlü devlet politikalarına sahip ülkeleri projemize dahil ettik. Bu sayede katılımcı gençler Avrupa’da farklı ülkelerde uygulanan uygulamaları öğrenerek bunlardan yeni kazanımlar elde etti. Ülkemiz bu 5 ülke içerisinde kimsesiz çocukların eğitim öğretimi ve istihdam edilmesi hususunda iyi bir konuma sahiptir. Bizler ülkemizdeki uygulamaları diğer ülkelere aktardık. Bu sayede ön yargılarından arınan gençler, farklı ülke ve kültürlere bakış açılarını olumlu yönde geliştirdiler” dedi.




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