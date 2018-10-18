Avrupalıların ağzı Bursa kestanesiyle tatlanacak

Kardelen, Cardelion ve Yaylacık markalarıyla kestane şekeri üreten İlka Şekerleme, dünyanın en büyük gıda ve şekerleme fuarı olan Paris SİAL'e bu yıl da iştirak edecek. Firmanın Kalite Kontrol ve Ar-Ge Yöneticisi Ebru Aygün, fuarda ziyaretçilere kestane şekeri ikram ederek, Bursa'nın ve Bursa kestane şekerinin tanıtımını yapacaklarını söyledi.

Yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da sektör fuarlarına düzenli olarak katılan İlka Şekerleme, büyüyen bir firma olarak markasını ve tadını tüketicilerle buluşturmaya devam ediyor. 21-25 Ekim tarihleri arasında Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirilecek olan uluslararası gıda fuarına (SIAL-Salon International de L'Alimentation) 6. kez katılmaya hazırlandıklarını belirten firma yetkilileri, dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen misafirlere ise Bursa kestane şekerini tattıracaklarını söyledi. İki yılda bir yapılan fuara 2008 yılından beri düzenli olarak katılan İlka Şekerleme'nin açtığı standı, 4 yıl önceki fuarda dönemin Fransa Cumhurbaşkanı Francoise Hollande da ziyaret etmiş ve kendisine ikram edilen kestane şekerini çok beğenmişti.

Fuarı çeşitli ülkelerden gelen yaklaşık 200 bin kişinin ziyaret edeceğini belirten İlka Şekerleme Kalite Kontrol ve Ar-Ge Yöneticisi Ebru Aygün, 4 bine yakın firmanın ürünlerini teşhir edeceği dünya çapındaki fuarda bu yıl yine yerlerini almak için hazırlıkların sürdüğünü söyledi. Stantlarında 20'inin üzerinde ürünü Cardelion markasıyla teşhir edeceklerini belirten Aygün, “Fuar, Avrupa pazarına girme konusunda çok faydalı olacak. Ayrıca Kuzey Amerika, Orta Doğu ve Uzak Doğu firmaları ve Afrika ülkeleri ile de görüşmeler yapma imkânı buluyoruz” dedi.

Paris SIAL'ın yanı sıra Fransa'da 2 yılda bir yapılan diğer bir fuar olan Paris Eurapain (Avrupa Pasta ve Şekerleme Fuarı)'na toplam 4 kez katıldıklarını dile getiren Aygün, “Böylece gıda ve şekerleme fuarlarının kalbinin attığı Paris'te 10. kez fuara katılmış olacağız. Bu ülkede her yıl düzenli olarak fuarlara katılıyoruz. Olumlu veya olumsuz eleştiriler bizim daha iyi olmamızı sağlıyor. Ziyaretçiler bizim kestane şekerindeki kestanenin daha çok hissedildiğini ifade ediyor. Fransızların ise kestane şekerinin üzerine bir kat daha şeker katmanı ekleyerek kestane tadının daha az hissedilmesini sağlıyorlar. Bizim için kestanenin tadını alabilmek çok önemli” şeklinde konuştu.